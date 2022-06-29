https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798929640.html

В МИД предупредили о последствиях отказа Осло в пропуске российских грузов

В МИД предупредили о последствиях отказа Осло в пропуске российских грузов - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД предупредили о последствиях отказа Осло в пропуске российских грузов

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:03

2022-06-29T11:03

2022-06-29T11:17

в мире

россия

норвегия

константин косачев

шпицберген

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям."Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене", - сказал он в эфире "России 24"."Я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене", - добавил Гущин.

https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793685925.html

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в мире, россия, норвегия, константин косачев, шпицберген, совет федерации рф