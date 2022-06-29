https://ria.ru/20220629/neft-1799116488.html

США попросили Южную Корею ввести лимит цен на российскую нефть

США попросили Южную Корею ввести лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 29.06.2022

США попросили Южную Корею ввести лимит цен на российскую нефть

США попросили Южную Корею ввести ограничение цен на российскую нефть в рамках санкций против РФ, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:47

2022-06-29T20:47

2022-06-29T20:47

цены на нефть

джанет йеллен

владимир путин

южная корея

сша

россия

g7

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США попросили Южную Корею ввести ограничение цен на российскую нефть в рамках санкций против РФ, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники.По данным источников агентства, просьба поступила от заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона во время его недавнего визита в Сеул. Сообщается, что тема антироссийских санкций может стать главной на повестке дня во время визита главы американского минфина Джанет Йеллен в Южную Корею, запланированного на следующий месяц.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220629/neft-1799073193.html

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южная корея

сша

россия

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цены на нефть, джанет йеллен, владимир путин, южная корея, сша, россия, g7, эммануэль макрон