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Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО
Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО
Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:47
2022-06-29T18:56
в мире
фумио кисида
энтони альбанезе
юн сок ель
япония
австралия
новая зеландия
нато
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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Австралии Энтони Альбанезе, президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн обсудили ситуацию на Украине с точки зрения стран Индо-Тихоокеанского региона и ее влияние на мировое сообщество.Отмечается, что лидеры четырех стран единогласно осудили военную операцию России на Украине, а также "основываясь на общем понимании того, что вопросы обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, договорились о четырехстороннем взаимодействии и о продвижении сотрудничества и партнерства с НАТО, используя особенности каждой из стран, также об укреплении взаимопонимания между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом".Четыре лидера принимают участие в саммите стран-членов НАТО в Мадриде. Премьер-министр Кисида стал первым главой кабинета министров Японии, участвующим в саммите альянса.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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в мире, фумио кисида, энтони альбанезе, юн сок ель, япония, австралия, новая зеландия, нато
18:47 29.06.2022 (обновлено: 18:56 29.06.2022)
 
Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО

Лидеры Японии, Австралии, Новой Зеландии и РК обсудили сотрудничество с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Австралии Энтони Альбанезе, президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн обсудили ситуацию на Украине с точки зрения стран Индо-Тихоокеанского региона и ее влияние на мировое сообщество.
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Отмечается, что лидеры четырех стран единогласно осудили военную операцию России на Украине, а также "основываясь на общем понимании того, что вопросы обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, договорились о четырехстороннем взаимодействии и о продвижении сотрудничества и партнерства с НАТО, используя особенности каждой из стран, также об укреплении взаимопонимания между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом".
Четыре лидера принимают участие в саммите стран-членов НАТО в Мадриде. Премьер-министр Кисида стал первым главой кабинета министров Японии, участвующим в саммите альянса.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В миреФумио КисидаЭнтони АльбанезеЮн Сок ЕльЯпонияАвстралияНовая ЗеландияНАТО
 
 
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