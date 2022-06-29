https://ria.ru/20220629/nato-1799088305.html

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО

Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:47

2022-06-29T18:47

2022-06-29T18:56

в мире

фумио кисида

энтони альбанезе

юн сок ель

япония

австралия

новая зеландия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/33/1524403312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764ade0ba60672e9dd0429986bde54a7.jpg

ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Австралии Энтони Альбанезе, президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн обсудили ситуацию на Украине с точки зрения стран Индо-Тихоокеанского региона и ее влияние на мировое сообщество.Отмечается, что лидеры четырех стран единогласно осудили военную операцию России на Украине, а также "основываясь на общем понимании того, что вопросы обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, договорились о четырехстороннем взаимодействии и о продвижении сотрудничества и партнерства с НАТО, используя особенности каждой из стран, также об укреплении взаимопонимания между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом".Четыре лидера принимают участие в саммите стран-членов НАТО в Мадриде. Премьер-министр Кисида стал первым главой кабинета министров Японии, участвующим в саммите альянса.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799026253.html

япония

австралия

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, фумио кисида, энтони альбанезе, юн сок ель, япония, австралия, новая зеландия, нато