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Лидеры НАТО назвали Россию самой значительной угрозой альянсу
Лидеры НАТО назвали Россию самой значительной угрозой альянсу - РИА Новости, 29.06.2022
Лидеры НАТО назвали Россию самой значительной угрозой альянсу
ЛИДЕРЫ НАТО НАЗВАЛИ РОССИЮ САМОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И ПРЯМОЙ УГРОЗОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЛЬЯНСА - ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:32
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ЛИДЕРЫ НАТО НАЗВАЛИ РОССИЮ САМОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И ПРЯМОЙ УГРОЗОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЛЬЯНСА - ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТАРИА Новости
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Лидеры НАТО назвали Россию самой значительной угрозой альянсу
Лидеры НАТО в декларации назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса
ЛИДЕРЫ НАТО НАЗВАЛИ РОССИЮ САМОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И ПРЯМОЙ УГРОЗОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЛЬЯНСА - ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА