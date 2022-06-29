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В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО
В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО
Южная Корея столкнулась бы с серьезной критикой, если бы отказалась от участия в саммите НАТО в качестве страны-партнера альянса на фоне конфликта в Украине,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:59
2022-06-29T11:59
в мире
южная корея
нато
мадрид
китай
мид кнр
евросоюз
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СЕУЛ, 29 июн – РИА Новости. Южная Корея столкнулась бы с серьезной критикой, если бы отказалась от участия в саммите НАТО в качестве страны-партнера альянса на фоне конфликта в Украине, заявил журналистам в Сеуле чиновник из администрации президента Южной Кореи.По словам источника, участие Южной Кореи в саммите НАТО не направлено против какой-то определенной страны, включая Китай, который высказал критику по этому поводу."Нельзя выборочно винить авторитаризм, но в конечном итоге есть силы, которые начали и поддерживают эту войну, поэтому страны НАТО и ЕС стали вести себя настороженно. Вследствие этой войны... Следовательно, если бы Южная Корея не приняла участие в саммите, на нее свалилась бы намного большая критика и угроза, (чем нынешнее недовольство Китая – ред.)", - пояснил чиновник.Он повторил, что президент Южной Кореи поехал на саммит не для того, чтобы обсуждать Китай или Тайваньский пролив, а ради развития сотрудничества со странами-участницами саммита.На саммит НАТО в Мадриде пригласили и страны-партнеры альянса, такие как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, хотя они и не являются его членами.Министерство иностранных дел Китая ранее высказало открытое несогласие с участием этих стран в саммите, заявив, что Индо-Тихоокеанский регион географически не относится к Североатлантическому региону.
https://ria.ru/20220629/vstrecha-1798903241.html
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южная корея
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в мире, южная корея, нато, мадрид, китай, мид кнр, евросоюз
11:59 29.06.2022
 
В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО

В Сеуле заявили, что Южная Корея столкнулась бы с критикой, отказавшись от саммита НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 29 июн – РИА Новости. Южная Корея столкнулась бы с серьезной критикой, если бы отказалась от участия в саммите НАТО в качестве страны-партнера альянса на фоне конфликта в Украине, заявил журналистам в Сеуле чиновник из администрации президента Южной Кореи.
По словам источника, участие Южной Кореи в саммите НАТО не направлено против какой-то определенной страны, включая Китай, который высказал критику по этому поводу.
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"Нельзя выборочно винить авторитаризм, но в конечном итоге есть силы, которые начали и поддерживают эту войну, поэтому страны НАТО и ЕС стали вести себя настороженно. Вследствие этой войны... Следовательно, если бы Южная Корея не приняла участие в саммите, на нее свалилась бы намного большая критика и угроза, (чем нынешнее недовольство Китая – ред.)", - пояснил чиновник.
Он повторил, что президент Южной Кореи поехал на саммит не для того, чтобы обсуждать Китай или Тайваньский пролив, а ради развития сотрудничества со странами-участницами саммита.
На саммит НАТО в Мадриде пригласили и страны-партнеры альянса, такие как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, хотя они и не являются его членами.
Министерство иностранных дел Китая ранее высказало открытое несогласие с участием этих стран в саммите, заявив, что Индо-Тихоокеанский регион географически не относится к Североатлантическому региону.
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В миреЮжная КореяНАТОМадридКитайМИД КНРЕвросоюз
 
 
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