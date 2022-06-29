https://ria.ru/20220629/nato-1798950818.html

В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО

В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО

Южная Корея столкнулась бы с серьезной критикой, если бы отказалась от участия в саммите НАТО в качестве страны-партнера альянса на фоне конфликта в Украине,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:59

2022-06-29T11:59

2022-06-29T11:59

в мире

южная корея

нато

мадрид

китай

мид кнр

евросоюз

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СЕУЛ, 29 июн – РИА Новости. Южная Корея столкнулась бы с серьезной критикой, если бы отказалась от участия в саммите НАТО в качестве страны-партнера альянса на фоне конфликта в Украине, заявил журналистам в Сеуле чиновник из администрации президента Южной Кореи.По словам источника, участие Южной Кореи в саммите НАТО не направлено против какой-то определенной страны, включая Китай, который высказал критику по этому поводу."Нельзя выборочно винить авторитаризм, но в конечном итоге есть силы, которые начали и поддерживают эту войну, поэтому страны НАТО и ЕС стали вести себя настороженно. Вследствие этой войны... Следовательно, если бы Южная Корея не приняла участие в саммите, на нее свалилась бы намного большая критика и угроза, (чем нынешнее недовольство Китая – ред.)", - пояснил чиновник.Он повторил, что президент Южной Кореи поехал на саммит не для того, чтобы обсуждать Китай или Тайваньский пролив, а ради развития сотрудничества со странами-участницами саммита.На саммит НАТО в Мадриде пригласили и страны-партнеры альянса, такие как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, хотя они и не являются его членами.Министерство иностранных дел Китая ранее высказало открытое несогласие с участием этих стран в саммите, заявив, что Индо-Тихоокеанский регион географически не относится к Североатлантическому региону.

https://ria.ru/20220629/vstrecha-1798903241.html

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

южная корея

мадрид

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, нато, мадрид, китай, мид кнр, евросоюз