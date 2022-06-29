В Южной Корее ответили на критику из-за участия в саммите НАТО
В Сеуле заявили, что Южная Корея столкнулась бы с критикой, отказавшись от саммита НАТО
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 29 июн – РИА Новости. Южная Корея столкнулась бы с серьезной критикой, если бы отказалась от участия в саммите НАТО в качестве страны-партнера альянса на фоне конфликта в Украине, заявил журналистам в Сеуле чиновник из администрации президента Южной Кореи.
По словам источника, участие Южной Кореи в саммите НАТО не направлено против какой-то определенной страны, включая Китай, который высказал критику по этому поводу.
"Нельзя выборочно винить авторитаризм, но в конечном итоге есть силы, которые начали и поддерживают эту войну, поэтому страны НАТО и ЕС стали вести себя настороженно. Вследствие этой войны... Следовательно, если бы Южная Корея не приняла участие в саммите, на нее свалилась бы намного большая критика и угроза, (чем нынешнее недовольство Китая – ред.)", - пояснил чиновник.
Он повторил, что президент Южной Кореи поехал на саммит не для того, чтобы обсуждать Китай или Тайваньский пролив, а ради развития сотрудничества со странами-участницами саммита.
На саммит НАТО в Мадриде пригласили и страны-партнеры альянса, такие как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, хотя они и не являются его членами.
Министерство иностранных дел Китая ранее высказало открытое несогласие с участием этих стран в саммите, заявив, что Индо-Тихоокеанский регион географически не относится к Североатлантическому региону.