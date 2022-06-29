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Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году - РИА Новости, 29.06.2022
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Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году - РИА Новости, 29.06.2022
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году
План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:41
2022-06-29T09:41
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита стран альянса."Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", - сказал он.Столтенберг напомнил, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определённых территорий альянса на восточном фланге. Также планируется увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развёртывания сил в случае необходимости.Ранее Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО планируется увеличить до 300 тысяч человек.
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в мире, нато, йенс столтенберг
09:41 29.06.2022
 
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году

Генсек Столтенберг: план по повышению готовности сил НАТО в Европе реализуют в 2023 году

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита стран альянса.
"Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", - сказал он.
Столтенберг напомнил, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определённых территорий альянса на восточном фланге. Также планируется увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развёртывания сил в случае необходимости.
Ранее Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО планируется увеличить до 300 тысяч человек.
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