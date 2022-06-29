https://ria.ru/20220629/nato-1798910270.html

Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году

Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году - РИА Новости, 29.06.2022

Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году

План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:41

2022-06-29T09:41

2022-06-29T09:41

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита стран альянса."Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", - сказал он.Столтенберг напомнил, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определённых территорий альянса на восточном фланге. Также планируется увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развёртывания сил в случае необходимости.Ранее Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО планируется увеличить до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220628/voyna-1798863545.html

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в мире, нато, йенс столтенберг