https://ria.ru/20220629/nato-1798910270.html
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году - РИА Новости, 29.06.2022
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году
План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:41
2022-06-29T09:41
2022-06-29T09:41
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита стран альянса."Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", - сказал он.Столтенберг напомнил, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определённых территорий альянса на восточном фланге. Также планируется увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развёртывания сил в случае необходимости.Ранее Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО планируется увеличить до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20220628/voyna-1798863545.html
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в мире, нато, йенс столтенберг
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 году
Генсек Столтенберг: план по повышению готовности сил НАТО в Европе реализуют в 2023 году
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом в Мадриде саммита стран альянса.
"Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", - сказал он.
Столтенберг напомнил, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО
для обороны определённых территорий альянса на восточном фланге. Также планируется увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развёртывания сил в случае необходимости.
Ранее Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО планируется увеличить до 300 тысяч человек.