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В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
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В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе
В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе
Именно НАТО является "зачинщиком" конфликта в Европе, создавая угрозу безопасности России своим "продвижением на Восток", говорится в опубликованном Центральным РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:14
2022-06-29T02:14
в мире
европа
россия
ближний восток
нато
ким хе мен
кндр (северная корея)
сеул
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СЕУЛ, 29 июн — РИА Новости. Именно НАТО является "зачинщиком" конфликта в Европе, создавая угрозу безопасности России своим "продвижением на Восток", говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена.По мнению исследователя, "вклад" НАТО в обеспечение международной безопасности и мира до сих пор заключался в том, что альянс "агрессивной войной разорил" суверенные государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая бывшую Югославию, Ирак, Афганистан и Ливию, вызвав смерти сотен тысяч гражданских и появление миллионов беженцев."Именно НАТО является зачинщиком, который посеял семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе и привел ее к нынешнему положению своим "продвижением на Восток", систематически создающим России тревогу за обеспечение безопасности", — пояснил ученый.
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в мире, европа, россия, ближний восток, нато, ким хе мен, кндр (северная корея), сеул
02:14 29.06.2022
 
В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе

Северокорейский эксперт Ким Хе Мен: именно НАТО является зачинщиком конфликта в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 июн — РИА Новости. Именно НАТО является "зачинщиком" конфликта в Европе, создавая угрозу безопасности России своим "продвижением на Восток", говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена.

"НАТО является зачинщиком бедствия в Восточной Европе… НАТО — всего лишь лакей США для осуществления стратегии их господства, не более чем средство для вторжения", — заявил Ким Хе Мен.

По мнению исследователя, "вклад" НАТО в обеспечение международной безопасности и мира до сих пор заключался в том, что альянс "агрессивной войной разорил" суверенные государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая бывшую Югославию, Ирак, Афганистан и Ливию, вызвав смерти сотен тысяч гражданских и появление миллионов беженцев.
"Именно НАТО является зачинщиком, который посеял семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе и привел ее к нынешнему положению своим "продвижением на Восток", систематически создающим России тревогу за обеспечение безопасности", — пояснил ученый.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Как расширялась НАТО
 
В миреЕвропаРоссияБлижний ВостокНАТОКим Хе МенКНДР (Северная Корея)Сеул
 
 
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