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В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе
В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе
Именно НАТО является "зачинщиком" конфликта в Европе, создавая угрозу безопасности России своим "продвижением на Восток", говорится в опубликованном Центральным РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:14
2022-06-29T02:14
2022-06-29T02:14
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ким хе мен
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СЕУЛ, 29 июн — РИА Новости. Именно НАТО является "зачинщиком" конфликта в Европе, создавая угрозу безопасности России своим "продвижением на Восток", говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена.По мнению исследователя, "вклад" НАТО в обеспечение международной безопасности и мира до сих пор заключался в том, что альянс "агрессивной войной разорил" суверенные государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая бывшую Югославию, Ирак, Афганистан и Ливию, вызвав смерти сотен тысяч гражданских и появление миллионов беженцев."Именно НАТО является зачинщиком, который посеял семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе и привел ее к нынешнему положению своим "продвижением на Восток", систематически создающим России тревогу за обеспечение безопасности", — пояснил ученый.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, россия, ближний восток, нато, ким хе мен, кндр (северная корея), сеул
В КНДР назвали НАТО "зачинщиком" конфликта в Европе
Северокорейский эксперт Ким Хе Мен: именно НАТО является зачинщиком конфликта в Европе