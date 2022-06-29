https://ria.ru/20220629/morgenshtern-1798955793.html
Иск Моргенштерна* против его признания иноагентом рассмотрят 13 июля
Иск Моргенштерна* против его признания иноагентом рассмотрят 13 июля - РИА Новости, 29.06.2022
Иск Моргенштерна* против его признания иноагентом рассмотрят 13 июля
Замоскворецкий суд Москвы 13 июля рассмотрит по существу административный иск Алишера Моргенштерна* к Минюсту России из-за включения его в список иностранных... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:07
2022-06-29T13:07
2022-06-29T13:07
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 13 июля рассмотрит по существу административный иск Алишера Моргенштерна* к Минюсту России из-за включения его в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как пояснил ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, он не занимается политической деятельностью, и поэтому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, иноагенты
Иск Моргенштерна* против его признания иноагентом рассмотрят 13 июля
Иск Моргенштерна* против его признания иноагентом рассмотрят 13 июля в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 13 июля рассмотрит по существу административный иск Алишера Моргенштерна* к Минюсту России из-за включения его в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В среду по иску была проведена беседа, по итогам которой на 13 июля назначено основное судебное заседание", – уточнили в пресс-службе.
Как пояснил ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, он не занимается политической деятельностью, и поэтому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).
Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали
на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.