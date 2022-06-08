https://ria.ru/20220608/morgenshtern-1793986185.html

Моргенштерн* обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Моргенштерн* обжаловал штраф за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 08.06.2022

Моргенштерн* обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:11

2022-06-08T14:11

2022-06-08T14:11

шоубиз

происшествия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

александр бастрыкин

россия

москва

youtube

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Ранее набережночелнинский городской суд в мае обязал Моргенштерна выплатить 100 тысяч рублей по протоколу по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ за демонстрацию татуировки в виде куста каннабиса.Как сообщал суд, в ряде видеоклипов Моргенштерна на YouTube "крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя", что на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха. Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, моргенштерн (алишер моргенштерн), александр бастрыкин, россия, москва, youtube, следственный комитет россии (ск рф)