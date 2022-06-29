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Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг
Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022
Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита альянса в Мадриде заявил, что Россия и Китай "открыто бросают вызов основанному на правилах мировому порядку". РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:13
2022-06-29T12:13
2022-06-29T12:18
в мире
россия
китай
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита альянса в Мадриде заявил, что Россия и Китай "открыто бросают вызов основанному на правилах мировому порядку"."Этот саммит примет важные решения для усиления НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах", - сказал он, открывая встречу в верхах.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, китай, нато, йенс столтенберг
12:13 29.06.2022 (обновлено: 12:18 29.06.2022)
Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг
Столтенберг: Россия и Китай открыто бросили вызов основанному на правилах миропорядку