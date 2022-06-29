https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг

Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022

Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита альянса в Мадриде заявил, что Россия и Китай "открыто бросают вызов основанному на правилах мировому порядку". РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:13

2022-06-29T12:13

2022-06-29T12:18

в мире

россия

китай

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита альянса в Мадриде заявил, что Россия и Китай "открыто бросают вызов основанному на правилах мировому порядку"."Этот саммит примет важные решения для усиления НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах", - сказал он, открывая встречу в верхах.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, нато, йенс столтенберг