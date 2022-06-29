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В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала - РИА Новости, 29.06.2022
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В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала
В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала - РИА Новости, 29.06.2022
В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала
Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:27
2022-06-29T15:27
происшествия
усть-лабинский район
усть-лабинск
краснодарский край
великая отечественная война (1941-1945)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы райотделения Светлана Андреева.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две женщины неспешно собирают в пакеты мягкие игрушки с мемориала в Усть-Лабинске, а затем уходят. Как утверждают пользователи, игрушки оставили люди 22 июня в День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне."Материалы о хищении игрушек зарегистрированы. Поиск женщин и расследование кражи находится на контроле главы ОМВД по Усть-Лабинскому району Геннадия Пачкова", - сказала Андреева. При этом она отметила, что правовая оценка действиям женщин будет дана только после рассмотрения материала.
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усть-лабинский район
усть-лабинск
краснодарский край
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происшествия, усть-лабинский район, усть-лабинск, краснодарский край, великая отечественная война (1941-1945), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:27 29.06.2022
 
В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала

В Краснодарском крае ищут женщин, похитивших игрушки с мемориала детям-узникам концлагерей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы райотделения Светлана Андреева.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две женщины неспешно собирают в пакеты мягкие игрушки с мемориала в Усть-Лабинске, а затем уходят. Как утверждают пользователи, игрушки оставили люди 22 июня в День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне.
"Материалы о хищении игрушек зарегистрированы. Поиск женщин и расследование кражи находится на контроле главы ОМВД по Усть-Лабинскому району Геннадия Пачкова", - сказала Андреева. При этом она отметила, что правовая оценка действиям женщин будет дана только после рассмотрения материала.
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ПроисшествияУсть-Лабинский районУсть-ЛабинскКраснодарский крайВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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