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В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала
В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала - РИА Новости, 29.06.2022
В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала
Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:27
2022-06-29T15:27
2022-06-29T15:27
происшествия
усть-лабинский район
усть-лабинск
краснодарский край
великая отечественная война (1941-1945)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы райотделения Светлана Андреева.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две женщины неспешно собирают в пакеты мягкие игрушки с мемориала в Усть-Лабинске, а затем уходят. Как утверждают пользователи, игрушки оставили люди 22 июня в День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне."Материалы о хищении игрушек зарегистрированы. Поиск женщин и расследование кражи находится на контроле главы ОМВД по Усть-Лабинскому району Геннадия Пачкова", - сказала Андреева. При этом она отметила, что правовая оценка действиям женщин будет дана только после рассмотрения материала.
https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html
усть-лабинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-лабинский район, усть-лабинск, краснодарский край, великая отечественная война (1941-1945), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала
В Краснодарском крае ищут женщин, похитивших игрушки с мемориала детям-узникам концлагерей