https://ria.ru/20220629/memorial-1799009214.html

В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала

В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала - РИА Новости, 29.06.2022

В Краснодарском крае две женщины похитили игрушки с мемориала

Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:27

2022-06-29T15:27

2022-06-29T15:27

происшествия

усть-лабинский район

усть-лабинск

краснодарский край

великая отечественная война (1941-1945)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски женщин, которые похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей, ведутся под контролем главы ОМВД Усть-Лабинского района Кубани, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы райотделения Светлана Андреева.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две женщины неспешно собирают в пакеты мягкие игрушки с мемориала в Усть-Лабинске, а затем уходят. Как утверждают пользователи, игрушки оставили люди 22 июня в День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне."Материалы о хищении игрушек зарегистрированы. Поиск женщин и расследование кражи находится на контроле главы ОМВД по Усть-Лабинскому району Геннадия Пачкова", - сказала Андреева. При этом она отметила, что правовая оценка действиям женщин будет дана только после рассмотрения материала.

https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

усть-лабинский район

усть-лабинск

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, усть-лабинский район, усть-лабинск, краснодарский край, великая отечественная война (1941-1945), министерство внутренних дел рф (мвд россии)