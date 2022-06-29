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Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/lisichansk-1799003408.html
Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника
Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника - РИА Новости, 29.06.2022
Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника
Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска, сообщил в среду помощник главы МВД Луганской Народной республики... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:04
2022-06-29T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска, сообщил в среду помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев."С Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 ВСУшников и 74 наемника в район Северска", - написал он в Telegram.По словам Киселева, на данный момент в Северске находится шесть батальонов украинских войск, также прибывают иностранцы. "В "брошенных домах" и квартирах проживает личный состав ВСУ. В городе расположена техника, но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие – устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах", - отметил Киселев.Он сообщил также, что с 28 апреля в городе нет ни воды, ни газа, ни электроснабжения. "Общаются люди при помощи "Киевстара" и "Лайф". Заряжают аккумуляторы при помощи генератора, но только если добывают бензин. На связь выходят не всегда", - сказал помощник главы МВД ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, лисичанск, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мвд лнр
15:04 29.06.2022 (обновлено: 15:55 29.06.2022)
 
Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника

МВД ЛНР сообщило о выходе за ночь из Лисичанска до 500 военных ВСУ и 74 наемников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид на Лисичанск
Вид на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска, сообщил в среду помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.
"С Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 ВСУшников и 74 наемника в район Северска", - написал он в Telegram.
По словам Киселева, на данный момент в Северске находится шесть батальонов украинских войск, также прибывают иностранцы. "В "брошенных домах" и квартирах проживает личный состав ВСУ. В городе расположена техника, но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие – устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах", - отметил Киселев.
Он сообщил также, что с 28 апреля в городе нет ни воды, ни газа, ни электроснабжения. "Общаются люди при помощи "Киевстара" и "Лайф". Заряжают аккумуляторы при помощи генератора, но только если добывают бензин. На связь выходят не всегда", - сказал помощник главы МВД ЛНР.
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