https://ria.ru/20220629/lisichansk-1799003408.html

Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника

Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника - РИА Новости, 29.06.2022

Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника

Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска, сообщил в среду помощник главы МВД Луганской Народной республики... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:04

2022-06-29T15:04

2022-06-29T15:55

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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска, сообщил в среду помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев."С Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 ВСУшников и 74 наемника в район Северска", - написал он в Telegram.По словам Киселева, на данный момент в Северске находится шесть батальонов украинских войск, также прибывают иностранцы. "В "брошенных домах" и квартирах проживает личный состав ВСУ. В городе расположена техника, но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие – устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах", - отметил Киселев.Он сообщил также, что с 28 апреля в городе нет ни воды, ни газа, ни электроснабжения. "Общаются люди при помощи "Киевстара" и "Лайф". Заряжают аккумуляторы при помощи генератора, но только если добывают бензин. На связь выходят не всегда", - сказал помощник главы МВД ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мвд лнр