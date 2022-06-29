https://ria.ru/20220629/lekarstva-1799011644.html

В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств

В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств - РИА Новости, 29.06.2022

В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств

Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению отечественного ассортимента лекарственных препаратов и регистрации новых препаратов из зоны... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:33

2022-06-29T15:33

2022-06-29T15:33

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению отечественного ассортимента лекарственных препаратов и регистрации новых препаратов из зоны потенциальной дефектуры, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев."Что мы сделали за последнее время: это оптимизация и предоставление фасттрека по потенциально дефектурным лекарственным препаратам в части регистрации новых лекарственных средств, в части внесения изменений. Всегда, когда начинают обсуждать постановления на первую полосу выносится вопрос ввоза лекарственных препаратов не зарегистрированных, в упаковках не зарегистрированных лекарственных средств. Я бы отметил, что приоритет мы должны отдавать все-таки сохранению и расширению отечественного ассортимента", - сказал Глаголев в среду на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).По его словам, также в приоритете стоит работа с зарубежными лекарственными производителями, которые работают с Россией, и регистрации новых лекарственных препаратов из зоны потенциальной дефектуры (отсутствие в аптеке необходимого препарата - ред.)."В рамках этой работы нами создана межведомственная комиссия, первое заседание, которое уже прошло", - добавил он.Х Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге.

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санкт-петербург

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург