https://ria.ru/20220629/lekarstva-1799011644.html
В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств
В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств - РИА Новости, 29.06.2022
В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств
Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению отечественного ассортимента лекарственных препаратов и регистрации новых препаратов из зоны... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:33
2022-06-29T15:33
2022-06-29T15:33
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здоровье - общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению отечественного ассортимента лекарственных препаратов и регистрации новых препаратов из зоны потенциальной дефектуры, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев."Что мы сделали за последнее время: это оптимизация и предоставление фасттрека по потенциально дефектурным лекарственным препаратам в части регистрации новых лекарственных средств, в части внесения изменений. Всегда, когда начинают обсуждать постановления на первую полосу выносится вопрос ввоза лекарственных препаратов не зарегистрированных, в упаковках не зарегистрированных лекарственных средств. Я бы отметил, что приоритет мы должны отдавать все-таки сохранению и расширению отечественного ассортимента", - сказал Глаголев в среду на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).По его словам, также в приоритете стоит работа с зарубежными лекарственными производителями, которые работают с Россией, и регистрации новых лекарственных препаратов из зоны потенциальной дефектуры (отсутствие в аптеке необходимого препарата - ред.)."В рамках этой работы нами создана межведомственная комиссия, первое заседание, которое уже прошло", - добавил он.Х Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798681691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург
В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств
Замглавы Минздрава Глаголев назвал расширение ассортимента российских лекарств приоритетом
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению отечественного ассортимента лекарственных препаратов и регистрации новых препаратов из зоны потенциальной дефектуры, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.
"Что мы сделали за последнее время: это оптимизация и предоставление фасттрека по потенциально дефектурным лекарственным препаратам в части регистрации новых лекарственных средств, в части внесения изменений. Всегда, когда начинают обсуждать постановления на первую полосу выносится вопрос ввоза лекарственных препаратов не зарегистрированных, в упаковках не зарегистрированных лекарственных средств. Я бы отметил, что приоритет мы должны отдавать все-таки сохранению и расширению отечественного ассортимента", - сказал Глаголев в среду на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По его словам, также в приоритете стоит работа с зарубежными лекарственными производителями, которые работают с Россией
, и регистрации новых лекарственных препаратов из зоны потенциальной дефектуры (отсутствие в аптеке необходимого препарата - ред.).
"В рамках этой работы нами создана межведомственная комиссия, первое заседание, которое уже прошло", - добавил он.
Х Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге
.