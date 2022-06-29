https://ria.ru/20220629/koridor-1799031624.html

Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев

Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев - РИА Новости, 29.06.2022

Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев

Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:22

2022-06-29T16:22

2022-06-29T16:22

в мире

азербайджан

армения

нахичевань

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АШХАБАД, 29 июн – РИА Новости. Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.

https://ria.ru/20220629/tokaev-1799023928.html

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нахичевань

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, азербайджан, армения, нахичевань