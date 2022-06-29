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Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев - РИА Новости, 29.06.2022
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Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев
Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев - РИА Новости, 29.06.2022
Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев
Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:22
2022-06-29T16:22
в мире
азербайджан
армения
нахичевань
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АШХАБАД, 29 июн – РИА Новости. Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.
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азербайджан
армения
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в мире, азербайджан, армения, нахичевань
16:22 29.06.2022
 
Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев

Президент Азербайджана Алиев: Зангезурский коридор уже становится реальностью

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июн – РИА Новости. Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.
"После разрешения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал он.
Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.
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