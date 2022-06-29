Зангезурский коридор уже становится реальностью, заявил Алиев
Президент Азербайджана Алиев: Зангезурский коридор уже становится реальностью
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
АШХАБАД, 29 июн – РИА Новости. Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.
"После разрешения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал он.
Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.