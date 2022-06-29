07:47 29.06.2022 (обновлено: 11:27 29.06.2022)
В РСПП рассказали, какими путями западные компании возвращаются в Россию
Вице-президент РСПП Красильников: компании возвращаются в Россию через третьи страны
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальной статистики относительно ухода западных компаний из РФ ни у кого нет и быть не может, так как форма участия этих предприятий разная, а некоторые представители зарубежного бизнеса после "ухода" тут же возвращаются в Россию через дружественные страны, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.
"Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний. Дело в том, что никакой официальной статистики относительно ухода компаний из России ни у кого нет, да и быть не может. Ведь форма участия у каждой из них разная", — сказал Красильников.
Есть, по его словам, крупные компании, которые присутствуют под своими настоящими именами, есть многочисленные представители малого и среднего бизнеса. "Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские "дочки", которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны", — добавил эксперт.
В то же время Красильников прокомментировал объявленный компанией Adidas уход с российского рынка. "Своего производства у них в нашей стране не было, 500 магазинов, где торговали их продукцией, тоже принадлежали не им", — говорит он.
"Так что вполне допускаю, что, заявив об официальном прекращении поставок, шепотом при этом представители Adidas сейчас рассказывают своим партнерам, где и каким образом их спортивную продукцию можно взять и завести в страну по-тихому", — заключает вице-президент РСПП.