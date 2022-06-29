https://ria.ru/20220629/kompanii-1798899957.html

В РСПП рассказали, какими путями западные компании возвращаются в Россию

В РСПП рассказали, какими путями западные компании возвращаются в Россию - РИА Новости, 29.06.2022

В РСПП рассказали, какими путями западные компании возвращаются в Россию

Официальной статистики относительно ухода западных компаний из РФ ни у кого нет и быть не может, так как форма участия этих предприятий разная, а некоторые... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T07:47

2022-06-29T07:47

2022-06-29T11:27

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

москва

adidas ag

renault logan

ikea international group

сергей красильников

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальной статистики относительно ухода западных компаний из РФ ни у кого нет и быть не может, так как форма участия этих предприятий разная, а некоторые представители зарубежного бизнеса после "ухода" тут же возвращаются в Россию через дружественные страны, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.Есть, по его словам, крупные компании, которые присутствуют под своими настоящими именами, есть многочисленные представители малого и среднего бизнеса. "Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские "дочки", которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны", — добавил эксперт.Серьезные последствия, заметил он, имеет уход лишь тех западных компаний, у которых здесь было производство, как у IKEA или Renault, поскольку это связано с десятками тысяч людей, работавших на этих предприятиях.В то же время Красильников прокомментировал объявленный компанией Adidas уход с российского рынка. "Своего производства у них в нашей стране не было, 500 магазинов, где торговали их продукцией, тоже принадлежали не им", — говорит он."Так что вполне допускаю, что, заявив об официальном прекращении поставок, шепотом при этом представители Adidas сейчас рассказывают своим партнерам, где и каким образом их спортивную продукцию можно взять и завести в страну по-тихому", — заключает вице-президент РСПП.Читайте полный текст интервью Сергея Красильникова >>

https://ria.ru/20220629/biznes-1798896716.html

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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, москва, adidas ag, renault logan, ikea international group, сергей красильников