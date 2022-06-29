https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html

На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона

На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона - РИА Новости, 29.06.2022

На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона

На Камчатке в рамках проекта "Гастрокэмп Камчатка 2022" представили созданное командой приглашенных и местных шеф-поваров меню, которое должно стать визитной... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:50

2022-06-29T01:50

2022-06-29T01:56

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Камчатке в рамках проекта "Гастрокэмп Камчатка 2022" представили созданное командой приглашенных и местных шеф-поваров меню, которое должно стать визитной карточкой региона, сообщают в краевом министерстве туризма.Рецепты всех блюд, от холодных закусок до алкогольных коктейлей, основанных на использовании локальных продуктов, будут бесплатно предложены владельцам камчатских ресторанов, кафе, баров и клубов. Новинки можно ввести в меню."Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области, и сегодня этот регион среди важных направлений для гурманов. У Камчатки тоже огромный гастрономический потенциал. Есть возможность, что созданное нами меню будет рассматриваться в контексте "Тихоокеанской кухни", ядром которой может стать полуостров", – говорит руководитель проекта Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ)."Гастрокэмп Камчатка", продлившийся с 20 по 29 июня, проходил в несколько этапов.Сначала приглашенная команда именитых шефов из Москвы (Антон Сальников и Елена Баклашова), Санкт-Петербурга (Рашид Рахманов), Пскова (Сергей Евдокимов) и Уфы (Евгений Шкарин), к которым присоединились местные эксперты (Игорь Пинтусов, Михаил Некрасов, Андрей Матвеев), в том числе и национальных кухонь коренных народов (Альбина Морилова, Галина Кравченко, Анна Русских), побывала на производствах.По итогам поездки и изучения культуры и истории полуострова участники предложили список блюд, из которого члены жюри отобрали лучшие. Результаты были представлены на торжественном ужине, проходившем на правительственной базе отдыха "Сыпучка"."У нас совершилась гастрономическая революция. Во-первых, наши локальные производители стали гордиться своим продуктом, которые признали приглашенные шефы. А камчатские повара и рестораторы, в свою очередь, увидели, как можно по-новому взглянуть на привычные блюда", – говорит директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.Осенью по результатам проекта министерство туризма края совместно с Международным эногастрономическим центром проведет презентацию Камчатки в Дипломатическом гастрономическом клубе в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, еда - туризм, владимир солодов, москва, калужская область, санкт-петербург, российский союз туриндустрии (рст), камчатский край