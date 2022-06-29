https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html
На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона
На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона - РИА Новости, 29.06.2022
На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона
На Камчатке в рамках проекта "Гастрокэмп Камчатка 2022" представили созданное командой приглашенных и местных шеф-поваров меню, которое должно стать визитной... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T01:50
2022-06-29T01:50
2022-06-29T01:56
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Камчатке в рамках проекта "Гастрокэмп Камчатка 2022" представили созданное командой приглашенных и местных шеф-поваров меню, которое должно стать визитной карточкой региона, сообщают в краевом министерстве туризма.Рецепты всех блюд, от холодных закусок до алкогольных коктейлей, основанных на использовании локальных продуктов, будут бесплатно предложены владельцам камчатских ресторанов, кафе, баров и клубов. Новинки можно ввести в меню."Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области, и сегодня этот регион среди важных направлений для гурманов. У Камчатки тоже огромный гастрономический потенциал. Есть возможность, что созданное нами меню будет рассматриваться в контексте "Тихоокеанской кухни", ядром которой может стать полуостров", – говорит руководитель проекта Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ)."Гастрокэмп Камчатка", продлившийся с 20 по 29 июня, проходил в несколько этапов.Сначала приглашенная команда именитых шефов из Москвы (Антон Сальников и Елена Баклашова), Санкт-Петербурга (Рашид Рахманов), Пскова (Сергей Евдокимов) и Уфы (Евгений Шкарин), к которым присоединились местные эксперты (Игорь Пинтусов, Михаил Некрасов, Андрей Матвеев), в том числе и национальных кухонь коренных народов (Альбина Морилова, Галина Кравченко, Анна Русских), побывала на производствах.По итогам поездки и изучения культуры и истории полуострова участники предложили список блюд, из которого члены жюри отобрали лучшие. Результаты были представлены на торжественном ужине, проходившем на правительственной базе отдыха "Сыпучка"."У нас совершилась гастрономическая революция. Во-первых, наши локальные производители стали гордиться своим продуктом, которые признали приглашенные шефы. А камчатские повара и рестораторы, в свою очередь, увидели, как можно по-новому взглянуть на привычные блюда", – говорит директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.Осенью по результатам проекта министерство туризма края совместно с Международным эногастрономическим центром проведет презентацию Камчатки в Дипломатическом гастрономическом клубе в Москве.
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, еда - туризм, владимир солодов, москва, калужская область, санкт-петербург, российский союз туриндустрии (рст), камчатский край
01:50 29.06.2022 (обновлено: 01:56 29.06.2022)
На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона
У Камчатки появилось новое гастрономическое меню с блюдами из локальных продуктов
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Камчатке в рамках проекта "Гастрокэмп Камчатка 2022" представили созданное командой приглашенных и местных шеф-поваров меню, которое должно стать визитной карточкой региона, сообщают в краевом министерстве туризма.
Рецепты всех блюд, от холодных закусок до алкогольных коктейлей, основанных на использовании локальных продуктов, будут бесплатно предложены владельцам камчатских ресторанов, кафе, баров и клубов. Новинки можно ввести в меню.
"Таким образом, мы хотели бы сформировать новое гастрономическое представление о нашем регионе. Ведь Камчатка – уникальна в плане изобилия разнообразных деликатесов, специалитетов и кулинарных традиций. И нам хотелось бы это донести", – подчеркивает губернатор края Владимир Солодов.
"Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области, и сегодня этот регион среди важных направлений для гурманов. У Камчатки тоже огромный гастрономический потенциал. Есть возможность, что созданное нами меню будет рассматриваться в контексте "Тихоокеанской кухни", ядром которой может стать полуостров", – говорит руководитель проекта Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Гастрокэмп Камчатка", продлившийся с 20 по 29 июня, проходил в несколько этапов.
Сначала приглашенная команда именитых шефов из Москвы (Антон Сальников и Елена Баклашова), Санкт-Петербурга (Рашид Рахманов), Пскова (Сергей Евдокимов) и Уфы (Евгений Шкарин), к которым присоединились местные эксперты (Игорь Пинтусов, Михаил Некрасов, Андрей Матвеев), в том числе и национальных кухонь коренных народов (Альбина Морилова, Галина Кравченко, Анна Русских), побывала на производствах.
По итогам поездки и изучения культуры и истории полуострова участники предложили список блюд, из которого члены жюри отобрали лучшие. Результаты были представлены на торжественном ужине, проходившем на правительственной базе отдыха "Сыпучка".
"У нас совершилась гастрономическая революция. Во-первых, наши локальные производители стали гордиться своим продуктом, которые признали приглашенные шефы. А камчатские повара и рестораторы, в свою очередь, увидели, как можно по-новому взглянуть на привычные блюда", – говорит директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.
Осенью по результатам проекта министерство туризма края совместно с Международным эногастрономическим центром проведет презентацию Камчатки в Дипломатическом гастрономическом клубе в Москве.