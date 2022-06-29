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Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022
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Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде
В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:46
2022-06-29T14:46
в мире
иран
брикс
шос
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в среду в ходе встречи с председателем комиссии по внутренним делам страны и советом Собрания исламского совета Ирана Мухаммедом Салехом Джокаром."Мы видим интерес Ирана к более активному участию в интеграционных объединениях с российским участием", - сказал Косачев. С нашей точки зрения, наиболее перспективным здесь является дальнейшее сближение Ирана с ШОС, добавил он."Знаем, что Иран проявляет интерес к сближению с группой государств БРИКС. Понятно, что во всех таких случаях требуется консенсус, согласие всех участников интеграционных структур. Мы заинтересованы в том, чтобы сближение Ирана с этими структурами продолжалось", - сказал парламентарий.
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в мире, иран, брикс, шос, россия, совет федерации рф, константин косачев
14:46 29.06.2022
 
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде

Сенатор Косачев: Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в среду в ходе встречи с председателем комиссии по внутренним делам страны и советом Собрания исламского совета Ирана Мухаммедом Салехом Джокаром.
"Мы видим интерес Ирана к более активному участию в интеграционных объединениях с российским участием", - сказал Косачев. С нашей точки зрения, наиболее перспективным здесь является дальнейшее сближение Ирана с ШОС, добавил он.
"Знаем, что Иран проявляет интерес к сближению с группой государств БРИКС. Понятно, что во всех таких случаях требуется консенсус, согласие всех участников интеграционных структур. Мы заинтересованы в том, чтобы сближение Ирана с этими структурами продолжалось", - сказал парламентарий.
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В миреИранБРИКСШОСРоссияСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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