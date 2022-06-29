https://ria.ru/20220629/iran-1798997182.html

Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде

Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022

Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде

В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:46

2022-06-29T14:46

2022-06-29T14:46

в мире

иран

брикс

шос

россия

совет федерации рф

константин косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в среду в ходе встречи с председателем комиссии по внутренним делам страны и советом Собрания исламского совета Ирана Мухаммедом Салехом Джокаром."Мы видим интерес Ирана к более активному участию в интеграционных объединениях с российским участием", - сказал Косачев. С нашей точки зрения, наиболее перспективным здесь является дальнейшее сближение Ирана с ШОС, добавил он."Знаем, что Иран проявляет интерес к сближению с группой государств БРИКС. Понятно, что во всех таких случаях требуется консенсус, согласие всех участников интеграционных структур. Мы заинтересованы в том, чтобы сближение Ирана с этими структурами продолжалось", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, брикс, шос, россия, совет федерации рф, константин косачев