https://ria.ru/20220629/iran-1798997182.html
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде
В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:46
2022-06-29T14:46
2022-06-29T14:46
в мире
иран
брикс
шос
россия
совет федерации рф
константин косачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России заинтересованы в дальнейшем сближении Ирана с такими интеграционными проектами, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в среду в ходе встречи с председателем комиссии по внутренним делам страны и советом Собрания исламского совета Ирана Мухаммедом Салехом Джокаром."Мы видим интерес Ирана к более активному участию в интеграционных объединениях с российским участием", - сказал Косачев. С нашей точки зрения, наиболее перспективным здесь является дальнейшее сближение Ирана с ШОС, добавил он."Знаем, что Иран проявляет интерес к сближению с группой государств БРИКС. Понятно, что во всех таких случаях требуется консенсус, согласие всех участников интеграционных структур. Мы заинтересованы в том, чтобы сближение Ирана с этими структурами продолжалось", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f5a62b15a645242d00b10631389f7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, брикс, шос, россия, совет федерации рф, константин косачев
Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: Россия заинтересована в сближении Ирана с ШОС и БРИКС