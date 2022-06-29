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Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2022
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Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области
Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2022
Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T05:10
2022-06-29T05:10
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в мире
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россия
херсонская область
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана гражданами России, а также общественными и благотворительными организациями."Я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой помощи. В нынешнее трудное время все эти лекарства, медикаменты и продукты питания, средства гигиены – это все вовремя и очень нужно для наших подопечных", — приводятся в сообщении слова директора дома-интерната Владимира Семенова.
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в мире, владимир семенов, россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), москва
05:10 29.06.2022
 
Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области

Минобороны: российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в Херсонской области
Раздача гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Раздача гуманитарной помощи в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Для детей с тяжелыми заболеваниями, находящимися на лечении и проживающими в интернате, российские военнослужащие доставили несколько тонн продовольствия, медикаментов, бутилированной питьевой воды и предметов первой необходимости", — говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана гражданами России, а также общественными и благотворительными организациями.
"Я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой помощи. В нынешнее трудное время все эти лекарства, медикаменты и продукты питания, средства гигиены – это все вовремя и очень нужно для наших подопечных", — приводятся в сообщении слова директора дома-интерната Владимира Семенова.
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мариупольцы привыкают жить без страха.

Местные жители убирают мусор на Греческой улицы в Мариуполе
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Мариупольцы привыкают жить без страха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

Местные жители в очереди за хлебом у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
2 из 11

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя
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В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

Дети едят хлеб возле передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
4 из 11

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

Техника МЧС РФ во время разбора завалов на Харлампиевской улице в Мариуполе
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Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

Местный житель подметает Митрополитскую улицу в Мариуполе
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

Местные жители разбирают завалы на Митрополитской улице в Мариуполе
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Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Надпись на стекле - Люблю тебя, Мариуполь!. На втором плане - Покровский храм в Мариуполе
8 из 11

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на Харлампиевской улице в Мариуполе
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Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

Местные жители у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
10 из 11

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе. На дальнем плане - территория металлургического комбината Азовсталь
11 из 11

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 11

Мариупольцы привыкают жить без страха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 11

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 11

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 11

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 11

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 11

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 11

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 11

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 11

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 11

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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