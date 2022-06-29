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Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области

Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2022

Российские военные доставили гумпомощь в дом-интернат в Херсонской области

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T05:10

2022-06-29T05:10

2022-06-29T05:10

специальная военная операция на украине

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владимир семенов

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херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана гражданами России, а также общественными и благотворительными организациями."Я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой помощи. В нынешнее трудное время все эти лекарства, медикаменты и продукты питания, средства гигиены – это все вовремя и очень нужно для наших подопечных", — приводятся в сообщении слова директора дома-интерната Владимира Семенова.

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