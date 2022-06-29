https://ria.ru/20220629/gaz-1798998066.html

Испания начала подачу газа в Марокко, сообщили СМИ

Испания начала подачу газа в Марокко, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2022

Испания начала подачу газа в Марокко, сообщили СМИ

Испания и Марокко запустили механизм перекачки газа в североафриканскую страну, которая лишилась поставок "голубого топлива" после дипломатической ссоры с... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:49

2022-06-29T14:49

2022-06-29T14:49

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природный газ

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Испания и Марокко запустили механизм перекачки газа в североафриканскую страну, которая лишилась поставок "голубого топлива" после дипломатической ссоры с Алжиром, сообщает газета Pais.Работа трубопровода "Магриб-Европа" возобновилась во вторник, но теперь подача газа осуществляется с севера на юг, а не с юга на север, как все предыдущие годы, отмечает издание. Трубопровод простаивал с 1 ноября в качестве ответной меры правительства Алжира против "враждебного поведения" Марокко.Еще до эскалации напряжения в треугольнике между Алжиром, Мадридом и Рабатом алжирское правительство предупреждало, что разорвет контракт на поставку газа в Испанию в случае его реэкспорта в Марокко. В связи с этим власти Испании заявляют, что газ не имеет отношения к Алжиру.По данным издания, схема выглядит следующим образом: неназванная иностранная компания закупает сжиженный природный газ (СПГ) и доставляет на танкерах на испанские предприятия. Испанская сторона регазифицирует доставленное сырье и направляет его через трубопровод в Марокко.Алжир до недавнего времени был крупнейшим поставщиком газа в Испанию, но после обострения отношений уступил первое место США.В марте МИД Алжира объявил об отзыве своего посла в Мадриде для консультаций после заявления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре. Премьер Испании Педро Санчес ранее в послании марокканскому королю Мухаммеду VI назвал выдвинутую в 2007 году Марокко инициативу по предоставлению автономного статуса территории Западной Сахары "наиболее серьезной и реалистичной". В начале июня Алжир приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.

https://ria.ru/20220629/gaz-1798978057.html

https://ria.ru/20220628/gaz-1798614879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, марокко, алжир (республика), природный газ