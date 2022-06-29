https://ria.ru/20220629/ekonomika-1798913837.html

В России видят интерес в мире к системам автоматической диагностики вагонов

В России видят интерес в мире к системам автоматической диагностики вагонов - РИА Новости, 29.06.2022

В России видят интерес в мире к системам автоматической диагностики вагонов

Российские разработчики и производители интеллектуальных транспортных систем видят интерес зарубежных стран, в частности, Сербии и Индии, к отечественным... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:59

2022-06-29T09:59

2022-06-29T09:59

экономика

технологии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские разработчики и производители интеллектуальных транспортных систем видят интерес зарубежных стран, в частности, Сербии и Индии, к отечественным решениям в области автоматической диагностики состояния грузовых вагонов и автоматизации работы железнодорожных станций, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Транс-Телематика" (входит в концерн "Телематика") Александр Овлашенко."Системы автоматизированной диагностики подвижного состава востребованы на железнодорожном рынке во всем мире. Мы сегодня видим за рубежом потребность в таких решениях, в частности, в Сербии и Индии. Конечно, каждая страна имеет свои требования к таким системам, мы это понимаем и имеем возможность адаптировать российские решения для внедрения на зарубежных рынках", - рассказал Овлашенко.ВАГОНАМ СТАВЯТ ДИАГНОЗРечь идет о стационарном диагностическом комплексе — это интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях (ППСС). Посты устанавливаются на подъездах к железнодорожным сортировочным станциям и определяют техническое состояние и параметрические характеристики прибывающих составов и груза, включая 3D визуализацию в режиме реального времени.Эта система диагностики разработана головным отраслевым "Научно-исследовательским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (НИИАС, входит в РЖД) при производственно-технологическом сотрудничестве с компанией "Транс-Телематика".По словам Овлашенко, оборудование с точностью 99% определяет параметры подвижного состава, в частности, техническое состояние узлов вагонов, вес, нагрузку на каждую ось, сдвижку грузов, габариты, номера и другие параметры. В результате формируется чек лист всех нарушений и выявленных неисправностей, что позволяет персоналу станции оптимизировать процесс обслуживания состава."Итоговая цель в том, чтобы в корне улучшить технологию работы всей сортировочной станции, уменьшить время нахождения вагонов на станции, исключить ручные операции. Все это работает на уровне низовой автоматики, которая передает данные в информационное облако цифровой железнодорожной станции, формирующей весь цикл работ. Получается единый законченный комплекс от прибытия поезда на сортировочную станцию до момента окончательного формирования составов, которые разойдутся на разные направления с этой станции", - объяснил Овлашенко.ПОСТАМ РАСШИРЯТ ГЕОГРАФИЮСейчас системами ППСС оборудованы пять российских железнодорожных станций в Санкт-Петербурге, Омске, Хабаровске, Челябинске и Орехово-Зуево.В течение 2020-2021 года "Транс-Телематика" внедрила 17 таких комплексов на этих станциях."По мере расширения географии применения наших комплексов по России возможно формирование полигонной модели, когда на основе снимаемых данных можно прогнозировать перспективу развития различных событий. Будет формироваться прогноз состояния каждого вагона, какого-либо технологического элемента, необходимость срочного ремонта, возможность предотвращения аварийных ситуаций и так далее. Потребность в таких технологиях есть, мы готовы масштабировать наши решения на новые станции, открыты к сотрудничеству", - сообщил Овлашенко.В ближайших планах РЖД планируется внедрение диагностических комплексов еще на пяти крупных станциях в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, в Костромской и Самарской областях.

https://ria.ru/20220628/biznes-1798831842.html

https://ria.ru/20220423/essity-1785049000.html

https://ria.ru/20220627/razrabotki-1798484759.html

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экономика, технологии, россия, сербия, индия, ржд