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Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине - РИА Новости, 29.06.2022
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Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине - РИА Новости, 29.06.2022
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине
Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:43
2022-06-29T17:04
украина
россия
владимир путин
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира Путина.Глава правительства заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия российского лидера в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности"."Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен", — написал один из комментаторов."Еще одно доказательство того, что Борис спятил", — добавили в ответ."Честно говоря, он с каждым днем становится все хуже и выдает все больше бреда", — заметил пользователь."Такие разговоры не остановят конфликт. Возвращайся в Британию и решай наши внутренние проблемы — стоимость продуктов, топлива и коммунальной платы", — обратился к политику британец."Джонсон знает все о "токсичной маскулинности", в этом он эксперт", — подчеркнули в комментариях.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Джонсона о российском лидере "фантазиями с испариной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона, иронично отметил, что "Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований".
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украина, россия, владимир путин, борис джонсон, великобритания, в мире
16:43 29.06.2022 (обновлено: 17:04 29.06.2022)
 
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине

Читателей Express возмутили слова премьера Британии Джонсона о "маскулинности" Путина

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира Путина.
Глава правительства заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия российского лидера в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности".
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"Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен", — написал один из комментаторов.
"Еще одно доказательство того, что Борис спятил", — добавили в ответ.
"Честно говоря, он с каждым днем становится все хуже и выдает все больше бреда", — заметил пользователь.
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"Такие разговоры не остановят конфликт. Возвращайся в Британию и решай наши внутренние проблемы — стоимость продуктов, топлива и коммунальной платы", — обратился к политику британец.
"Джонсон знает все о "токсичной маскулинности", в этом он эксперт", — подчеркнули в комментариях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Джонсона о российском лидере "фантазиями с испариной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона, иронично отметил, что "Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований".
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