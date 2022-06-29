https://ria.ru/20220629/dzhonson-1799039742.html
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине - РИА Новости, 29.06.2022
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине
Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:43
2022-06-29T16:43
2022-06-29T17:04
украина
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владимир путин
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира Путина.Глава правительства заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия российского лидера в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности"."Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен", — написал один из комментаторов."Еще одно доказательство того, что Борис спятил", — добавили в ответ."Честно говоря, он с каждым днем становится все хуже и выдает все больше бреда", — заметил пользователь."Такие разговоры не остановят конфликт. Возвращайся в Британию и решай наши внутренние проблемы — стоимость продуктов, топлива и коммунальной платы", — обратился к политику британец."Джонсон знает все о "токсичной маскулинности", в этом он эксперт", — подчеркнули в комментариях.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Джонсона о российском лидере "фантазиями с испариной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона, иронично отметил, что "Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований".
https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html
https://ria.ru/20220629/zapad-1799013389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, борис джонсон, великобритания, в мире
16:43 29.06.2022 (обновлено: 17:04 29.06.2022)
Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине
Читателей Express возмутили слова премьера Британии Джонсона о "маскулинности" Путина
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира Путина.
Глава правительства заявил, что Россия
не стала бы начинать спецоперацию, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия российского лидера в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности".
"Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен", — написал один из комментаторов.
"Еще одно доказательство того, что Борис спятил", — добавили в ответ.
"Честно говоря, он с каждым днем становится все хуже и выдает все больше бреда", — заметил пользователь.
"Такие разговоры не остановят конфликт. Возвращайся в Британию и решай наши внутренние проблемы — стоимость продуктов, топлива и коммунальной платы", — обратился к политику британец.
"Джонсон знает все о "токсичной маскулинности", в этом он эксперт", — подчеркнули в комментариях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала слова Джонсона о российском лидере "фантазиями с испариной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона, иронично отметил, что "Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований".