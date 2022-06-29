https://ria.ru/20220629/dzhonson-1799039742.html

Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине

Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине - РИА Новости, 29.06.2022

Британцы "поставили крест" на Джонсоне после его рассуждений о Путине

Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:43

2022-06-29T16:43

2022-06-29T17:04

украина

россия

владимир путин

борис джонсон

великобритания

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express не оценили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о связи ситуации на Украине с полом Владимира Путина.Глава правительства заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия российского лидера в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности"."Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен", — написал один из комментаторов."Еще одно доказательство того, что Борис спятил", — добавили в ответ."Честно говоря, он с каждым днем становится все хуже и выдает все больше бреда", — заметил пользователь."Такие разговоры не остановят конфликт. Возвращайся в Британию и решай наши внутренние проблемы — стоимость продуктов, топлива и коммунальной платы", — обратился к политику британец."Джонсон знает все о "токсичной маскулинности", в этом он эксперт", — подчеркнули в комментариях.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Джонсона о российском лидере "фантазиями с испариной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона, иронично отметил, что "Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований".

https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html

https://ria.ru/20220629/zapad-1799013389.html

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, россия, владимир путин, борис джонсон, великобритания, в мире