https://ria.ru/20220629/dzhonson-1798932935.html

Песков прокомментировал слова Джонсона о "токсичной маскулинности" Путина

Песков прокомментировал слова Джонсона о "токсичной маскулинности" Путина - РИА Новости, 29.06.2022

Песков прокомментировал слова Джонсона о "токсичной маскулинности" Путина

В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:11

2022-06-29T11:11

2022-06-29T15:54

дмитрий песков

владимир путин

в мире

великобритания

борис джонсон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной."Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!" — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона.Ранее глава британского правительства заявил, что спецоперация по денацификации на Украине не началась бы, если бы президент России Владимир Путин "был женщиной, — кем он, очевидно, не является". Он назвал действия российского лидера "идеальным примером токсичной маскулинности".Ранее Джонсон за обедом лидеров G7 после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил: "Мы должны показать, что мы круче Путина", предложив показать грудные мышцы.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства на отдых в Туву в августе 2009 года.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, владимир путин, в мире, великобритания, борис джонсон, россия