11:11 29.06.2022 (обновлено: 15:54 29.06.2022)
Песков прокомментировал слова Джонсона о "токсичной маскулинности" Путина
Песков назвал заявление Джонсона о Путине мечтой Фрейда для исследований
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.
"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!" — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона.
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Ранее глава британского правительства заявил, что спецоперация по денацификации на Украине не началась бы, если бы президент России Владимир Путин "был женщиной, — кем он, очевидно, не является". Он назвал действия российского лидера "идеальным примером токсичной маскулинности".
Ранее Джонсон за обедом лидеров G7 после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил: "Мы должны показать, что мы круче Путина", предложив показать грудные мышцы.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства на отдых в Туву в августе 2009 года.
Ранее Джонсон за обедом лидеров G7 после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил: "Мы должны показать, что мы круче Путина", предложив показать грудные мышцы.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства на отдых в Туву в августе 2009 года.