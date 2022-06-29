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В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2022
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В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек
В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2022
В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек
Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с двумя автомобилями в центре Уфы, сообщили в МВД по Башкирии. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T06:42
2022-06-29T06:42
происшествия
дтп
россия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 29 июн — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с двумя автомобилями в центре Уфы, сообщили в МВД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла утром на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4."От удара автобус отбросило на трех пешеходов. В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.Отмечается, что в салоне маршрутного автобуса не было пассажиров. "Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", — добавили в МВД по Башкирии.
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происшествия, дтп, россия, уфа, республика башкортостан
06:42 29.06.2022
 
В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек

МВД по Башкирии: в ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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УФА, 29 июн — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с двумя автомобилями в центре Уфы, сообщили в МВД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла утром на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4.
"От удара автобус отбросило на трех пешеходов. В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в салоне маршрутного автобуса не было пассажиров. "Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", — добавили в МВД по Башкирии.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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ПроисшествияДТПРоссияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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