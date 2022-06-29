https://ria.ru/20220629/dtp-1798897646.html

В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек

В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2022

В ДТП с микроавтобусом в Уфе пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с двумя автомобилями в центре Уфы, сообщили в МВД по Башкирии. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T06:42

2022-06-29T06:42

2022-06-29T06:42

происшествия

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россия

уфа

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УФА, 29 июн — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с двумя автомобилями в центре Уфы, сообщили в МВД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла утром на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4."От удара автобус отбросило на трех пешеходов. В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.Отмечается, что в салоне маршрутного автобуса не было пассажиров. "Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", — добавили в МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html

россия

уфа

республика башкортостан

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происшествия, дтп, россия, уфа, республика башкортостан