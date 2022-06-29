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В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/donbass-1798894635.html
В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса
В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса
Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T04:10
2022-06-29T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Полищук добавил, что "на это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану"."Все ее цели будут обязательно достигнуты", — отметил дипломат.Ранее Владимир Зеленский заявил о желании завершить военные действия на территории Украины к концу года, до наступления зимы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Зеленского, указал, что Киев может прекратить военные действия до конца суток, нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, донбасс, алексей полищук
04:10 29.06.2022 (обновлено: 12:09 29.06.2022)
 
В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса

Дипломат Полищук: Россия заинтересована, чтобы Донбасс был освобожден как можно скорее

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее", — сказал он.

Полищук добавил, что "на это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану".
"Все ее цели будут обязательно достигнуты", — отметил дипломат.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
02:09Специальная военная операция на Украине
Полянский назвал условие для завершения спецоперации на Украине
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании завершить военные действия на территории Украины к концу года, до наступления зимы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Зеленского, указал, что Киев может прекратить военные действия до конца суток, нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий ПесковДонбассАлексей Полищук
 
 
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