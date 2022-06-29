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Межгосударственные отношения России и Туркмении

Межгосударственные отношения России и Туркмении - РИА Новости, 29.06.2022

Межгосударственные отношения России и Туркмении

Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:31

2022-06-29T01:31

2022-06-29T01:31

справки

россия

туркмения

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Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (заменил аналогичный Договор от 31 июля 1992 года).Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года и Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года). Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран. 2 октября 2017 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Туркмению. В Ашхабаде состоялись переговоры Путина с президентом Туркмении (2007-2022, с декабря 2006 по февраль 2007 года – был в статусе исполняющего обязанности) Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам консультаций главы государств подписали Совместное заявление, Договор между о стратегическом партнерстве, пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве. 10-11 октября 2019 года президент России Владимир Путин вновь посетил Ашхабад, где принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Перед началом заседания состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. За время своего пребывания на посту президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно посещал Россию с визитами, в том числе с государственным – в марте 2009 года. 28 декабря 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. 15 марта 2022 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и с избранным президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.Владимир Путин тепло поблагодарил президента Туркмении за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Президент России также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту.10 июня Сердар Бердымухамедов посетил Россию с официальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента Туркмении. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. По окончании переговоров президент России вручил президенту Туркмении государственную награду Российской Федерации – орден Дружбы. Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посещал Ашхабад 31 мая 2019 года. Глава правительства РФ принял участие заседании Совета глав правительств государств – участников СНГ, а также встретился с президентом, председателем кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. В августе Дмитрий Медведев вновь посетил Туркмению, где принял участие в первом Каспийском экономическом форуме и встретился с главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым. 30 апреля 2021 года состоялась беседа премьер-министра России Михаила Мишустина с заместителем председателя кабинета министров Туркмении, председателем Высшей контрольной палаты Туркмении (2021-2022) Сердаром Бердымухамедовым. Встреча прошла "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Казани. 9 октября 2021 года Туркмению с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В рамках визита он был принят президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Состоялась также встреча с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым.9 июня 2022 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел встречу с вице-премьером Туркменистана Шахымом Абдрахмановым. Поддерживаются рабочие контакты по линии министерств и ведомств двух стран.10 октября 2019 министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Ашхабад, где принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ.1 апреля 2021 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заместителя председателя кабинета министров, министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова, посетившего Россию с рабочим визитом. 22 февраля 2022 года Рашид Мередов вновь посетил Москву с рабочим визитом. Россия и Туркмения осуществляют конструктивное взаимодействие на ключевых международных и региональных площадках, включая СНГ, "каспийскую пятерку", а также ООН, ОБСЕ и диалоговый механизм "ЦА5+Россия". Налажено также эффективное взаимодействие по афганской проблематике как на двустороннем уровне, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану.Туркмения является значимым торговым партнером России в регионе. По данным ФТС РФ, в 2021 году внешнеторговый оборот России и Туркмении составил 865,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 725,4 миллиона долларов и импорт – 139,7. По итогам первого квартала 2022 года рост взаимной торговли составил 45%. Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др.Импорт представлен текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности и др.На туркменском рынке работают десятки крупных российских экономоператоров, среди которых "КАМАЗ", "Татнефть".В частности, "Татнефть" согласно заключенному с "Туркменнефтью" контракту занимается капитальным ремонтом скважин, организацией системы поддержания пластового давления и внедрением систем автоматизации на объектах нефтедобычи.В июне 2019 года "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в республике. В 2021 году был завершен контракт ПАО "КАМАЗ" на поставку в Туркмению порядка двух тысяч единиц автомобильной техники.Всего за время сотрудничества компания "КАМАЗ" поставила в Туркмению более 11 тысяч автомобилей, которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства страны.С 2008 года в Ашхабаде работают учебно-сервисные центры "КАМАЗ". Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центров организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники "КАМАЗ".С апреля 2019 года ПАО "Газпром" возобновил закупки туркменского природного газа, объемы поставок которого ежегодно растут."ЛУКОЙЛ" ведет переговоры об условиях участия в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения "Достлук" в Каспийском море.Важную роль в деле наращивания двусторонних торгово-экономических связей играет межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству и созданная в ее рамках специально для этих целей Группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций.Очередное 11-е заседание межправкомиссии состоялось в мае 2019 года в Ашхабаде. Большое внимание обеими сторонами уделяется взаимодействию в сфере образования и культуры. На сегодняшний день в российских вузах обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркмении. В условиях временного отсутствия регулярного авиасообщения между двумя странами студенты смогли продолжить обучение в дистанционном режиме. Наиболее востребованными у туркменской молодежи являются учебные заведения. Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Твери.Налажено тесное сотрудничество в области противодействия опасным инфекционным заболеваниям. Туркмения в числе первых зарегистрировал на своей территории российские вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт". В 2021 году в Ашхабад были поставлены 330 тысяч комплектов вакцины "Спутник V", а в январе 2022 года – 800 тысяч доз "Спутник Лайт", из которых 300 тысяч предоставлены на безвозмездной основе. С 2002 года в Ашхабаде успешно функционирует Совместная Российско-Туркменская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина, которая является единственным в стране средним учебным заведением, работающим по российской программе обучения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

туркмения

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, туркмения