https://ria.ru/20220629/deputat-1798952770.html
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.06.2022
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы
ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:04
2022-06-29T12:04
2022-06-29T12:04
россия
политика
госдума рф
валерий рашкин
сергей удальцов
саратовская область
кпрф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову.Ранее, 22 июня, ЦИК передала Удальцовой думский мандат, ставший вакантным после лишения депутатских полномочий коммуниста Валерия Рашкина.На заседании ЦИК в первоочередном порядке рассматривался вопрос "О регистрации депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Удальцовой Анастасии Олеговны", передает корреспондент РИА Новости.Госдума 25 мая лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ решила передать супруге координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова.
https://ria.ru/20220606/rashkin-1793471237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, валерий рашкин, сергей удальцов, саратовская область, кпрф
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы от КПРФ