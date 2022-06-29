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ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.06.2022
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ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.06.2022
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы
ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:04
2022-06-29T12:04
россия
политика
госдума рф
валерий рашкин
сергей удальцов
саратовская область
кпрф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову.Ранее, 22 июня, ЦИК передала Удальцовой думский мандат, ставший вакантным после лишения депутатских полномочий коммуниста Валерия Рашкина.На заседании ЦИК в первоочередном порядке рассматривался вопрос "О регистрации депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Удальцовой Анастасии Олеговны", передает корреспондент РИА Новости.Госдума 25 мая лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ решила передать супруге координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова.
https://ria.ru/20220606/rashkin-1793471237.html
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россия, политика, госдума рф, валерий рашкин, сергей удальцов, саратовская область, кпрф
12:04 29.06.2022
 
ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы

ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы от КПРФ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАнастасия Удальцова
Анастасия Удальцова - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Анастасия Удальцова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову.
Ранее, 22 июня, ЦИК передала Удальцовой думский мандат, ставший вакантным после лишения депутатских полномочий коммуниста Валерия Рашкина.
Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 14:20
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина
На заседании ЦИК в первоочередном порядке рассматривался вопрос "О регистрации депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Удальцовой Анастасии Олеговны", передает корреспондент РИА Новости.
Госдума 25 мая лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ решила передать супруге координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова.
 
РоссияПолитикаГосдума РФВалерий РашкинСергей УдальцовСаратовская областьКПРФ
 
 
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