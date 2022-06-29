https://ria.ru/20220629/deputat-1798952770.html

ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы

ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.06.2022

ЦИК зарегистрировал Анастасию Удальцову депутатом Госдумы

ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:04

2022-06-29T12:04

2022-06-29T12:04

россия

политика

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ Анастасию Удальцову.Ранее, 22 июня, ЦИК передала Удальцовой думский мандат, ставший вакантным после лишения депутатских полномочий коммуниста Валерия Рашкина.На заседании ЦИК в первоочередном порядке рассматривался вопрос "О регистрации депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Удальцовой Анастасии Олеговны", передает корреспондент РИА Новости.Госдума 25 мая лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ решила передать супруге координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова.

https://ria.ru/20220606/rashkin-1793471237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, валерий рашкин, сергей удальцов, саратовская область, кпрф