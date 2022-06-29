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В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар - РИА Новости, 29.06.2022
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В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар
В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар - РИА Новости, 29.06.2022
В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар
В Брянской области сбили украинский беспилотник, трижды пытавшийся нанести удар по селу Случевск, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:50
2022-06-29T15:32
брянская область
россия
происшествия
погарский район
вооруженные силы украины
александр богомаз
специальная военная операция на украине
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В Брянской области сбили украинский беспилотник, трижды пытавшийся нанести удар по селу Случевск, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей &lt;...&gt; Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Глава региона отметил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.На прошлой неделе ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате которого оказалась повреждена электрическая подстанция.Приграничные территории России регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. В Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 8 июля.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, россия, происшествия, погарский район, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина, владимир путин
14:50 29.06.2022 (обновлено: 15:32 29.06.2022)
 
В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар

Губернатор Брянской области Богомаз: украинский БПЛА сбит при попытке ударить по Случевску

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В Брянской области сбили украинский беспилотник, трижды пытавшийся нанести удар по селу Случевск, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей <...> Пострадавших и разрушений нет", — написал он.
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Глава региона отметил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.
На прошлой неделе ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате которого оказалась повреждена электрическая подстанция.
Приграничные территории России регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. В Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 8 июля.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияПроисшествияПогарский районВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазУкраинаВладимир Путин
 
 
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