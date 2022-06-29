https://ria.ru/20220629/bespilotnik-1798998700.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар

В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар - РИА Новости, 29.06.2022

В Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар

В Брянской области сбили украинский беспилотник, трижды пытавшийся нанести удар по селу Случевск, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:50

2022-06-29T14:50

2022-06-29T15:32

брянская область

россия

происшествия

погарский район

вооруженные силы украины

александр богомаз

специальная военная операция на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798649707_0:423:2515:1837_1920x0_80_0_0_606e332fbc34907fa9283204cb847954.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В Брянской области сбили украинский беспилотник, трижды пытавшийся нанести удар по селу Случевск, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей <...> Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Глава региона отметил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.На прошлой неделе ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате которого оказалась повреждена электрическая подстанция.Приграничные территории России регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. В Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 8 июля.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

погарский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, россия, происшествия, погарский район, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина, владимир путин