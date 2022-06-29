https://ria.ru/20220629/bespilotnik-1798905308.html

Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике

Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике - РИА Новости, 29.06.2022

Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике

Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:12

2022-06-29T09:12

2022-06-29T09:14

происшествия

курская область

роман старовойт

украина

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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", — пишет Старовойт.

курская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, роман старовойт, украина