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Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике - РИА Новости, 29.06.2022
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Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике - РИА Новости, 29.06.2022
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике
Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:12
2022-06-29T09:14
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", — пишет Старовойт.
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, украина
09:12 29.06.2022 (обновлено: 09:14 29.06.2022)
 
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике

Губернатор Старовойт: под Курском накануне сбили украинский беспилотник Ту-141 времен СССР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
"Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", — пишет Старовойт.
 
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