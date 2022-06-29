https://ria.ru/20220629/bespilotnik-1798905308.html
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике - РИА Новости, 29.06.2022
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике
Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:12
2022-06-29T09:12
2022-06-29T09:14
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", — пишет Старовойт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, украина
09:12 29.06.2022 (обновлено: 09:14 29.06.2022)
Губернатор рассказал о сбитом под Курском украинском беспилотнике
Губернатор Старовойт: под Курском накануне сбили украинский беспилотник Ту-141 времен СССР