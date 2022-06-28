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Возле Курска сбили украинский беспилотник
Возле Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2022
Возле Курска сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:14
2022-06-28T23:14
2022-06-28T23:52
курск
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
курская область
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ВОРОНЕЖ, 28 июн — РИА Новости. В Курской области сбили украинский беспилотник, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.По словам главы региона, подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В середине мая при обстреле поселка Тетино погиб мирный житель, второго госпитализировали с осколочными ранениями.В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. На прошлой неделе власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 8 июля.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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курск, происшествия, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, курская область
23:14 28.06.2022 (обновлено: 23:52 28.06.2022)
Возле Курска сбили украинский беспилотник
Губернатор Курской области Старовойт сообщил о сбитом украинском БПЛА восточнее Курска