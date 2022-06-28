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Возле Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/kursk-1798880689.html
Возле Курска сбили украинский беспилотник
Возле Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2022
Возле Курска сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:14
2022-06-28T23:52
курск
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
курская область
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ВОРОНЕЖ, 28 июн — РИА Новости. В Курской области сбили украинский беспилотник, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.По словам главы региона, подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В середине мая при обстреле поселка Тетино погиб мирный житель, второго госпитализировали с осколочными ранениями.В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. На прошлой неделе власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 8 июля.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/tor-1797237815.html
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курск, происшествия, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, курская область
23:14 28.06.2022 (обновлено: 23:52 28.06.2022)
 
Возле Курска сбили украинский беспилотник

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о сбитом украинском БПЛА восточнее Курска

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 28 июн — РИА Новости. В Курской области сбили украинский беспилотник, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.
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По словам главы региона, подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В середине мая при обстреле поселка Тетино погиб мирный житель, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. На прошлой неделе власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 8 июля.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеКурскПроисшествияРоман СтаровойтРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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