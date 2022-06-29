Рейтинг@Mail.ru
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/avstraliya-1799008648.html
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS - РИА Новости, 29.06.2022
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS
Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:24
2022-06-29T15:24
в мире
австралия
энтони альбанезе
скотт моррисон
великобритания
сша
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45bdfbd6baff5c4c14a2e82bcd1ad1ec.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок, согласно заявлению австралийского министра обороны Ричарда Марлза.В мае в Австралии победу на выборах одержали лейбористы во главе с нынешним премьером Энтони Альбанезе, поддержав курс прежнего правительства Скотта Моррисона на развитие флота атомных подводных лодок в рамках англоязычного альянса AUKUS. Конкретику предполагалось наметить к марту будущего года."Ну, я думаю к марту у нас будет гораздо больше идей, по моему мнению, в попытках заключить сделку по всем вопросам одновременно", - сказал министр в среду в интервью радиостанции ABC. По словам Марлза, к тому времени будет яснее, когда Австралия получит атомные подводные лодки, каким будет их потенциал, как решить проблему с кадрами."Когда мы пришли к власти, шел процесс определения, что конкретно будет следующим шагом, какими будут будущие подлодки с атомным приводом. Я уверен, что у нас будет ответ в установленные рамки", - сказал министр.Тем временем, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, совершая поездку в Малайзию, попыталась успокоить соседние страны, подтвердив, что создание флота атомных подлодок не означает, что Австралия станет ядерной державой."Важно, что мы прислушиваемся к этим озабоченностям, и что мы почтительно отвечаем на них. Это то, к чему новое правительство будет стремиться в решении ряда вопросов, которые подняты. И мы надеемся, что со временем тревоги людей смогут быть сняты", - сказала Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.Расшифровка пресс-конференции опубликована на официальном сайте Вонг в интернете.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по с французской компанией Naval Group на поставку 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро.Новый премьер Альбанезе выразил уверенность в том, что сможет нормализовать отношения с Францией, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок. Он обещал, что Франции будет выплачена компенсация в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта.
https://ria.ru/20220625/mekhanizm-1798036848.html
https://ria.ru/20220620/bronetransportery-1796644076.html
австралия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c24b7e82fc797ca35eb24996e0f14d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, энтони альбанезе, скотт моррисон, великобритания, сша, aukus
15:24 29.06.2022
 
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS

Власти Австралии подтвердили, что к марту определят планы по подлодкам в рамках AUKUS

© Depositphotos / antongorlinСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Depositphotos / antongorlin
Сидней, Австралия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок, согласно заявлению австралийского министра обороны Ричарда Марлза.
В мае в Австралии победу на выборах одержали лейбористы во главе с нынешним премьером Энтони Альбанезе, поддержав курс прежнего правительства Скотта Моррисона на развитие флота атомных подводных лодок в рамках англоязычного альянса AUKUS. Конкретику предполагалось наметить к марту будущего года.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 06:55
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм
"Ну, я думаю к марту у нас будет гораздо больше идей, по моему мнению, в попытках заключить сделку по всем вопросам одновременно", - сказал министр в среду в интервью радиостанции ABC. По словам Марлза, к тому времени будет яснее, когда Австралия получит атомные подводные лодки, каким будет их потенциал, как решить проблему с кадрами.
"Когда мы пришли к власти, шел процесс определения, что конкретно будет следующим шагом, какими будут будущие подлодки с атомным приводом. Я уверен, что у нас будет ответ в установленные рамки", - сказал министр.
Тем временем, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, совершая поездку в Малайзию, попыталась успокоить соседние страны, подтвердив, что создание флота атомных подлодок не означает, что Австралия станет ядерной державой.
"Важно, что мы прислушиваемся к этим озабоченностям, и что мы почтительно отвечаем на них. Это то, к чему новое правительство будет стремиться в решении ряда вопросов, которые подняты. И мы надеемся, что со временем тревоги людей смогут быть сняты", - сказала Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 06:00Специальная военная операция на Украине
Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4
Расшифровка пресс-конференции опубликована на официальном сайте Вонг в интернете.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по с французской компанией Naval Group на поставку 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро.
Новый премьер Альбанезе выразил уверенность в том, что сможет нормализовать отношения с Францией, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок. Он обещал, что Франции будет выплачена компенсация в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта.
 
В миреАвстралияЭнтони АльбанезеСкотт МоррисонВеликобританияСШАAUKUS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала