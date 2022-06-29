https://ria.ru/20220629/avstraliya-1799008648.html

Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS

Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS - РИА Новости, 29.06.2022

Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS

Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:24

2022-06-29T15:24

2022-06-29T15:24

в мире

австралия

энтони альбанезе

скотт моррисон

великобритания

сша

aukus

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок, согласно заявлению австралийского министра обороны Ричарда Марлза.В мае в Австралии победу на выборах одержали лейбористы во главе с нынешним премьером Энтони Альбанезе, поддержав курс прежнего правительства Скотта Моррисона на развитие флота атомных подводных лодок в рамках англоязычного альянса AUKUS. Конкретику предполагалось наметить к марту будущего года."Ну, я думаю к марту у нас будет гораздо больше идей, по моему мнению, в попытках заключить сделку по всем вопросам одновременно", - сказал министр в среду в интервью радиостанции ABC. По словам Марлза, к тому времени будет яснее, когда Австралия получит атомные подводные лодки, каким будет их потенциал, как решить проблему с кадрами."Когда мы пришли к власти, шел процесс определения, что конкретно будет следующим шагом, какими будут будущие подлодки с атомным приводом. Я уверен, что у нас будет ответ в установленные рамки", - сказал министр.Тем временем, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, совершая поездку в Малайзию, попыталась успокоить соседние страны, подтвердив, что создание флота атомных подлодок не означает, что Австралия станет ядерной державой."Важно, что мы прислушиваемся к этим озабоченностям, и что мы почтительно отвечаем на них. Это то, к чему новое правительство будет стремиться в решении ряда вопросов, которые подняты. И мы надеемся, что со временем тревоги людей смогут быть сняты", - сказала Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.Расшифровка пресс-конференции опубликована на официальном сайте Вонг в интернете.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по с французской компанией Naval Group на поставку 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро.Новый премьер Альбанезе выразил уверенность в том, что сможет нормализовать отношения с Францией, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок. Он обещал, что Франции будет выплачена компенсация в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта.

https://ria.ru/20220625/mekhanizm-1798036848.html

https://ria.ru/20220620/bronetransportery-1796644076.html

австралия

великобритания

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, энтони альбанезе, скотт моррисон, великобритания, сша, aukus