https://ria.ru/20220629/avstraliya-1799008648.html
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS - РИА Новости, 29.06.2022
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS
Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:24
2022-06-29T15:24
2022-06-29T15:24
в мире
австралия
энтони альбанезе
скотт моррисон
великобритания
сша
aukus
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок, согласно заявлению австралийского министра обороны Ричарда Марлза.В мае в Австралии победу на выборах одержали лейбористы во главе с нынешним премьером Энтони Альбанезе, поддержав курс прежнего правительства Скотта Моррисона на развитие флота атомных подводных лодок в рамках англоязычного альянса AUKUS. Конкретику предполагалось наметить к марту будущего года."Ну, я думаю к марту у нас будет гораздо больше идей, по моему мнению, в попытках заключить сделку по всем вопросам одновременно", - сказал министр в среду в интервью радиостанции ABC. По словам Марлза, к тому времени будет яснее, когда Австралия получит атомные подводные лодки, каким будет их потенциал, как решить проблему с кадрами."Когда мы пришли к власти, шел процесс определения, что конкретно будет следующим шагом, какими будут будущие подлодки с атомным приводом. Я уверен, что у нас будет ответ в установленные рамки", - сказал министр.Тем временем, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, совершая поездку в Малайзию, попыталась успокоить соседние страны, подтвердив, что создание флота атомных подлодок не означает, что Австралия станет ядерной державой."Важно, что мы прислушиваемся к этим озабоченностям, и что мы почтительно отвечаем на них. Это то, к чему новое правительство будет стремиться в решении ряда вопросов, которые подняты. И мы надеемся, что со временем тревоги людей смогут быть сняты", - сказала Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.Расшифровка пресс-конференции опубликована на официальном сайте Вонг в интернете.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по с французской компанией Naval Group на поставку 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро.Новый премьер Альбанезе выразил уверенность в том, что сможет нормализовать отношения с Францией, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок. Он обещал, что Франции будет выплачена компенсация в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта.
https://ria.ru/20220625/mekhanizm-1798036848.html
https://ria.ru/20220620/bronetransportery-1796644076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, энтони альбанезе, скотт моррисон, великобритания, сша, aukus
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS
Власти Австралии подтвердили, что к марту определят планы по подлодкам в рамках AUKUS
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок, согласно заявлению австралийского министра обороны Ричарда Марлза.
В мае в Австралии
победу на выборах одержали лейбористы во главе с нынешним премьером Энтони Альбанезе
, поддержав курс прежнего правительства Скотта Моррисона
на развитие флота атомных подводных лодок в рамках англоязычного альянса AUKUS
. Конкретику предполагалось наметить к марту будущего года.
"Ну, я думаю к марту у нас будет гораздо больше идей, по моему мнению, в попытках заключить сделку по всем вопросам одновременно", - сказал министр в среду в интервью радиостанции ABC. По словам Марлза, к тому времени будет яснее, когда Австралия получит атомные подводные лодки, каким будет их потенциал, как решить проблему с кадрами.
"Когда мы пришли к власти, шел процесс определения, что конкретно будет следующим шагом, какими будут будущие подлодки с атомным приводом. Я уверен, что у нас будет ответ в установленные рамки", - сказал министр.
Тем временем, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, совершая поездку в Малайзию
, попыталась успокоить соседние страны, подтвердив, что создание флота атомных подлодок не означает, что Австралия станет ядерной державой.
"Важно, что мы прислушиваемся к этим озабоченностям, и что мы почтительно отвечаем на них. Это то, к чему новое правительство будет стремиться в решении ряда вопросов, которые подняты. И мы надеемся, что со временем тревоги людей смогут быть сняты", - сказала Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.
Расшифровка пресс-конференции опубликована на официальном сайте Вонг в интернете.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией
и США
в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по с французской компанией Naval Group на поставку 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро.
Новый премьер Альбанезе выразил уверенность в том, что сможет нормализовать отношения с Францией
, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок. Он обещал, что Франции будет выплачена компенсация в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта.