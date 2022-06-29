https://ria.ru/20220629/arest-1799063191.html

В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти

В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти - РИА Новости, 29.06.2022

В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:39

2022-06-29T17:39

2022-06-29T17:39

волгоградская область

волгоград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.ФСБ в среду сообщила, что в Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия "в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры". Против них возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества".В среду Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения задержанным."Центральным районным судом Волгограда в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа 2022 года. В отношении четвертого предполагаемого участника преступного сообщества избран домашний арест", - сообщили в суде.Отмечается, что решение суда в силу не вступило.

https://ria.ru/20220629/terrorizm-1798917306.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

волгоградская область, волгоград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия