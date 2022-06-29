https://ria.ru/20220629/arest-1799063191.html
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти - РИА Новости, 29.06.2022
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти
Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:39
2022-06-29T17:39
2022-06-29T17:39
волгоградская область
волгоград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.ФСБ в среду сообщила, что в Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия "в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры". Против них возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества".В среду Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения задержанным."Центральным районным судом Волгограда в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа 2022 года. В отношении четвертого предполагаемого участника преступного сообщества избран домашний арест", - сообщили в суде.Отмечается, что решение суда в силу не вступило.
https://ria.ru/20220629/terrorizm-1798917306.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, волгоград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти
В Волгограде арестовали троих местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти