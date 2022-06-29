Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/arest-1799063191.html
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти - РИА Новости, 29.06.2022
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти
Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:39
2022-06-29T17:39
волгоградская область
волгоград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.ФСБ в среду сообщила, что в Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия "в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры". Против них возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества".В среду Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения задержанным."Центральным районным судом Волгограда в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа 2022 года. В отношении четвертого предполагаемого участника преступного сообщества избран домашний арест", - сообщили в суде.Отмечается, что решение суда в силу не вступило.
https://ria.ru/20220629/terrorizm-1798917306.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, волгоград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
17:39 29.06.2022
 
В Волгограде арестовали троих подозреваемых в подготовке к захвату власти

В Волгограде арестовали троих местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста троим местным жителям, которых подозревают в подготовке к захвату власти, еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
ФСБ в среду сообщила, что в Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия "в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры". Против них возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества".
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 10:14
В Приморье вынесли приговор лидеру организации, финансирующей терроризм
В среду Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения задержанным.
"Центральным районным судом Волгограда в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа 2022 года. В отношении четвертого предполагаемого участника преступного сообщества избран домашний арест", - сообщили в суде.
Отмечается, что решение суда в силу не вступило.
 
Волгоградская областьВолгоградФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала