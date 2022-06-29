https://ria.ru/20220629/aes-1799114036.html
Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - РИА Новости, 29.06.2022
Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство первого энергоблока атомной электростанции... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:32
2022-06-29T20:32
2022-06-29T21:06
в мире
александр локшин
египет
каир (город)
санкт-петербург
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
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КАИР, 29 июн – РИА Новости. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа" на севере страны, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе."Совет управляющих ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.Управление отметило, что документация на первый энергоблок составляет более 8500 страниц текста. Специалисты ENRRA устроили несколько проверок на строительной площадке АЭС и "не обнаружили никаких угроз людям, окружающей среде и имуществу", в связи с чем и было решено выдать лицензию.Управление сообщило, что согласно стратегии египетского государства планируется получать порядка 9% электроэнергии в стране от АЭС.Президент "Атомстройэкспорта" Александр Локшин ранее заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, формальная дата - 11 июля.Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.В начале июня на производственной площадке в Санкт-Петербурге, где изготавливается оборудование по заказу "Росатома", началось производство заготовок корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа".В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким - постфукусимским - стандартам безопасности.
https://ria.ru/20220619/rosatom-1796480803.html
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в мире, александр локшин, египет, каир (город), санкт-петербург, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт
20:32 29.06.2022 (обновлено: 21:06 29.06.2022)
Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Египетский регулятор выдал Росатому лицензию на возведение I энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"
КАИР, 29 июн – РИА Новости. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа" на севере страны, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
"Совет управляющих ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа
", - говорится в сообщении.
Управление отметило, что документация на первый энергоблок составляет более 8500 страниц текста. Специалисты ENRRA устроили несколько проверок на строительной площадке АЭС и "не обнаружили никаких угроз людям, окружающей среде и имуществу", в связи с чем и было решено выдать лицензию.
Управление сообщило, что согласно стратегии египетского государства планируется получать порядка 9% электроэнергии в стране от АЭС.
Президент "Атомстройэкспорта
" Александр Локшин
ранее заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом
" в Египте
, может начаться в первой половине июля, формальная дата - 11 июля.
Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.
В начале июня на производственной площадке в Санкт-Петербурге
, где изготавливается оборудование по заказу "Росатома", началось производство заготовок корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа".
В 2015 году в Каире Россия
и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.
АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким - постфукусимским - стандартам безопасности.