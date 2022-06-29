https://ria.ru/20220629/aes-1799114036.html

Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - РИА Новости, 29.06.2022

Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство первого энергоблока атомной электростанции... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:32

2022-06-29T20:32

2022-06-29T21:06

в мире

александр локшин

египет

каир (город)

санкт-петербург

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

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КАИР, 29 июн – РИА Новости. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа" на севере страны, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе."Совет управляющих ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.Управление отметило, что документация на первый энергоблок составляет более 8500 страниц текста. Специалисты ENRRA устроили несколько проверок на строительной площадке АЭС и "не обнаружили никаких угроз людям, окружающей среде и имуществу", в связи с чем и было решено выдать лицензию.Управление сообщило, что согласно стратегии египетского государства планируется получать порядка 9% электроэнергии в стране от АЭС.Президент "Атомстройэкспорта" Александр Локшин ранее заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, формальная дата - 11 июля.Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.В начале июня на производственной площадке в Санкт-Петербурге, где изготавливается оборудование по заказу "Росатома", началось производство заготовок корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа".В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким - постфукусимским - стандартам безопасности.

https://ria.ru/20220619/rosatom-1796480803.html

https://ria.ru/20220615/aes-1795590780.html

египет

каир (город)

санкт-петербург

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в мире, александр локшин, египет, каир (город), санкт-петербург, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт