https://ria.ru/20220628/zhara-1798595871.html
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду - РИА Новости, 28.06.2022
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду
В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:16
2022-06-28T03:16
2022-06-28T03:16
общество
татьяна позднякова
москва
андрей тяжельников
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не употреблять алкоголь, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.Он отметил, что нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. Оптимальная температура — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару."Если вы почувствовали себя неважно, вам стало трудно дышать, кружится голова, слабость, необходимо принять меры для охлаждения. Уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность — принять прохладный душ. Состояние должно нормализоваться", — уточнил Тяжельников.Врач отметил, что если у человека появились симптомы теплового удара, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Обращать внимание нужно на такие симптомы как резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение. Кроме того, человек может задыхаться, его кожа может сильно побледнеть или покраснеть, пульс, сердцебиение и дыхание участиться. В числе сиптомов — головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания, мышечная боль, спазмы в ногах или желудке."До прибытия врача необходимо предпринять следующие меры: перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное место, положить пострадавшего на спину. Голову и ноги следует приподнять, подложив под них любые вещи. Освободить пострадавшего от сдавливающей одежды. Если нет возможности принять прохладную ванну — плюс 18-20 градусов, то можно приложить холодный компресс к голове, смочить лицо холодной водой обернуть мокрой тканью. Напоить большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и — на кончике чайной ложки — соли. После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней", — добавил он.
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общество, татьяна позднякова, москва, андрей тяжельников, россия
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду
Врач Тяжельников посоветовал избегать физической активности и пить квас в жаркие дни
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не употреблять алкоголь, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве
ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.
"Нужно помнить, что основной фактор риска — это перегрев, и осторожнее относиться к любым ситуациям, которые его провоцируют. Поэтому следует следовать некоторым правилам: избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы; носить головной убор; носить свободную, светлую одежду из светлых натуральных тканей; соблюдать питьевой режим: пить чистую воду небольшими порциями постоянно. Носить воду с собой. Хорошо утоляют жажду морс, квас и горячий чай. При наличии хронических заболеваний принимать лекарства, назначенные врачом, следить за параметрами давления", — сказал Тяжельников.
Он отметил, что нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. Оптимальная температура — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару.
"Если вы почувствовали себя неважно, вам стало трудно дышать, кружится голова, слабость, необходимо принять меры для охлаждения. Уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность — принять прохладный душ. Состояние должно нормализоваться", — уточнил Тяжельников.
Как в тропиках: в Россию пришла жара
1 из 15
В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.
2 из 15
Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.
3 из 15
Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.
4 из 15
Отдыхающие на пляже в Калининградской области.
5 из 15
В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.
6 из 15
Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.
7 из 15
Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.
8 из 15
Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.
9 из 15
Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.
10 из 15
Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.
11 из 15
Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.
12 из 15
Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.
13 из 15
Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.
14 из 15
Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.
15 из 15
За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.
1 из 15
В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.
2 из 15
Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.
3 из 15
Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.
4 из 15
Отдыхающие на пляже в Калининградской области.
5 из 15
В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.
6 из 15
Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.
7 из 15
Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.
8 из 15
Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.
9 из 15
Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.
10 из 15
Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.
11 из 15
Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.
12 из 15
Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.
13 из 15
Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.
14 из 15
Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.
15 из 15
За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.
Врач отметил, что если у человека появились симптомы теплового удара, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Обращать внимание нужно на такие симптомы как резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение. Кроме того, человек может задыхаться, его кожа может сильно побледнеть или покраснеть, пульс, сердцебиение и дыхание участиться. В числе сиптомов — головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания, мышечная боль, спазмы в ногах или желудке.
"До прибытия врача необходимо предпринять следующие меры: перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное место, положить пострадавшего на спину. Голову и ноги следует приподнять, подложив под них любые вещи. Освободить пострадавшего от сдавливающей одежды. Если нет возможности принять прохладную ванну — плюс 18-20 градусов, то можно приложить холодный компресс к голове, смочить лицо холодной водой обернуть мокрой тканью. Напоить большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и — на кончике чайной ложки — соли. После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней", — добавил он.