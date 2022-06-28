https://ria.ru/20220628/zhara-1798595871.html

Врач дал советы россиянам в жаркую погоду

Врач дал советы россиянам в жаркую погоду - РИА Новости, 28.06.2022

Врач дал советы россиянам в жаркую погоду

В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T03:16

2022-06-28T03:16

2022-06-28T03:16

общество

татьяна позднякова

москва

андрей тяжельников

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не употреблять алкоголь, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.Он отметил, что нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. Оптимальная температура — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару."Если вы почувствовали себя неважно, вам стало трудно дышать, кружится голова, слабость, необходимо принять меры для охлаждения. Уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность — принять прохладный душ. Состояние должно нормализоваться", — уточнил Тяжельников.Врач отметил, что если у человека появились симптомы теплового удара, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Обращать внимание нужно на такие симптомы как резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение. Кроме того, человек может задыхаться, его кожа может сильно побледнеть или покраснеть, пульс, сердцебиение и дыхание участиться. В числе сиптомов — головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания, мышечная боль, спазмы в ногах или желудке."До прибытия врача необходимо предпринять следующие меры: перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное место, положить пострадавшего на спину. Голову и ноги следует приподнять, подложив под них любые вещи. Освободить пострадавшего от сдавливающей одежды. Если нет возможности принять прохладную ванну — плюс 18-20 градусов, то можно приложить холодный компресс к голове, смочить лицо холодной водой обернуть мокрой тканью. Напоить большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и — на кончике чайной ложки — соли. После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней", — добавил он.

https://ria.ru/20220627/zhara-1798479536.html

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общество, татьяна позднякова, москва, андрей тяжельников, россия