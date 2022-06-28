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Врач дал советы россиянам в жаркую погоду - РИА Новости, 28.06.2022
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Врач дал советы россиянам в жаркую погоду
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду - РИА Новости, 28.06.2022
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду
В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:16
2022-06-28T03:16
общество
татьяна позднякова
москва
андрей тяжельников
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не употреблять алкоголь, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.Он отметил, что нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. Оптимальная температура — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару."Если вы почувствовали себя неважно, вам стало трудно дышать, кружится голова, слабость, необходимо принять меры для охлаждения. Уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность — принять прохладный душ. Состояние должно нормализоваться", — уточнил Тяжельников.Врач отметил, что если у человека появились симптомы теплового удара, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Обращать внимание нужно на такие симптомы как резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение. Кроме того, человек может задыхаться, его кожа может сильно побледнеть или покраснеть, пульс, сердцебиение и дыхание участиться. В числе сиптомов — головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания, мышечная боль, спазмы в ногах или желудке."До прибытия врача необходимо предпринять следующие меры: перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное место, положить пострадавшего на спину. Голову и ноги следует приподнять, подложив под них любые вещи. Освободить пострадавшего от сдавливающей одежды. Если нет возможности принять прохладную ванну — плюс 18-20 градусов, то можно приложить холодный компресс к голове, смочить лицо холодной водой обернуть мокрой тканью. Напоить большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и — на кончике чайной ложки — соли. После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней", — добавил он.
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общество, татьяна позднякова, москва, андрей тяжельников, россия
03:16 28.06.2022
 
Врач дал советы россиянам в жаркую погоду

Врач Тяжельников посоветовал избегать физической активности и пить квас в жаркие дни

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В жаркие дни стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не употреблять алкоголь, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.

"Нужно помнить, что основной фактор риска — это перегрев, и осторожнее относиться к любым ситуациям, которые его провоцируют. Поэтому следует следовать некоторым правилам: избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы; носить головной убор; носить свободную, светлую одежду из светлых натуральных тканей; соблюдать питьевой режим: пить чистую воду небольшими порциями постоянно. Носить воду с собой. Хорошо утоляют жажду морс, квас и горячий чай. При наличии хронических заболеваний принимать лекарства, назначенные врачом, следить за параметрами давления", — сказал Тяжельников.

Он отметил, что нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. Оптимальная температура — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару.
"Если вы почувствовали себя неважно, вам стало трудно дышать, кружится голова, слабость, необходимо принять меры для охлаждения. Уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность — принять прохладный душ. Состояние должно нормализоваться", — уточнил Тяжельников.
Как в тропиках: в Россию пришла жара
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
1 из 15

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
2 из 15

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

Спасатель на пляже в Зеленоградске Калининградской области
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Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
4 из 15

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

Дети играют в фонтане в Санкт-Петербурге
5 из 15

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

Собака отряхивается от воды в фонтане в Санкт-Петербурге
6 из 15

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге
7 из 15

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге
8 из 15

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

Девушка под зонтом в жаркую погоду в Москве
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Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.

Дети купаются в фонтанах на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
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Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.

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Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

Девушка пьет воду возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
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Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

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Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
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Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.

Люди в жаркую погоду возле фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
13 из 15

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

Люди катаются на скоростной моторной лодке на реке Мана при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию в окрестностях поселка Усть-Мана в Красноярском крае
14 из 15

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

Люди загорают на берегу реки Мана при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию в окрестностях поселка Усть-Мана в Красноярском крае
15 из 15

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 15

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 15

Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
15 из 15

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Врач отметил, что если у человека появились симптомы теплового удара, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Обращать внимание нужно на такие симптомы как резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение. Кроме того, человек может задыхаться, его кожа может сильно побледнеть или покраснеть, пульс, сердцебиение и дыхание участиться. В числе сиптомов — головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания, мышечная боль, спазмы в ногах или желудке.
"До прибытия врача необходимо предпринять следующие меры: перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное место, положить пострадавшего на спину. Голову и ноги следует приподнять, подложив под них любые вещи. Освободить пострадавшего от сдавливающей одежды. Если нет возможности принять прохладную ванну — плюс 18-20 градусов, то можно приложить холодный компресс к голове, смочить лицо холодной водой обернуть мокрой тканью. Напоить большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и — на кончике чайной ложки — соли. После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней", — добавил он.
Мужчина у Сухого фонтана в Парке искусств Музеон в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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