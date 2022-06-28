https://ria.ru/20220628/vertolety-1798596084.html

В России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты

В России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты - РИА Новости, 28.06.2022

В России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты

В России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T03:38

2022-06-28T03:38

2022-06-28T03:47

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, сообщили РИА Новости два источника в российском оборонно-промышленном комплексе.Другой источник уточнил, что беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов."В базовой комплектации он будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Беспилотный вертолет будет оснащаться танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами", — уточнил он.Как отметил РИА Новости ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, сегодня в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и подобная машина была бы полезна, например, при действиях в городских условиях или на переднем крае."Кроме того, помимо выполнения задач над сушей, подобного рода беспилотники могли бы найти применение в ВМФ, как в части улучшения ситуационной осведомленности, так и в части появления возможности оперативного поражения целей на море", — сказал Федутинов.По его словам, ближайший конкурент дрона в России — это БЛА SH-750 компании Aeromax, который был впервые показан публике в ходе выставки HeliRussia 2022. Кроме того, в этой же нише лежит 800-килограммовый беспилотник, который создавался на основе пилотируемого вертолета "Скаймак-3001". Работы по проекту вело НПО "Авиационные системы", однако статус проекта, анонсированного в 2017 году, неизвестен.Если говорить про зарубежные аналоги, добавил эксперт, то среди ближайших одноклассников нового вертолета — эмиратский БЛА Garmousha, создаваемый подразделением ADASI государственного оборонного конгломерата Edge, и французский VSR700, разрабатываемый Airbus Helicopters для ВМС страны на базе пилотируемого вертолета Guimbal Cabri G2.

https://ria.ru/20220620/raketa-1796707045.html

https://ria.ru/20220619/tor-1796533226.html

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безопасность, россия, армия, москва, вертолеты россии