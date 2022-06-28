https://ria.ru/20220628/ukraina-1798621543.html

Франция передаст Украине бронетехнику

Франция передаст Украине бронетехнику - РИА Новости, 28.06.2022

Франция передаст Украине бронетехнику

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен передать Украине "значительное число" бронетранспортеров. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:29

2022-06-28T10:29

2022-06-28T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

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себастьян лекорню

минобороны франции

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен передать Украине "значительное число" бронетранспортеров."Для быстрого перемещения по районам, находящимся под обстрелом противника, войскам необходима бронетехника. Франция передаст значительное число бронетранспортеров", - заявил Лекорню в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос о дополнительной военной помощи Украине.По словам министра, Украина также запросила у Франции противокорабельные ракеты Exocet для прорыва блокады зерна в Черном море. Возможность поставки таких ракет сейчас обсуждается, добавил Лекорню.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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