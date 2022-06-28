Франция передаст Украине бронетехнику
Министр обороны Лекорню заявил о намерении Франции передать Украине значительное число БТР
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен передать Украине "значительное число" бронетранспортеров.
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По словам министра, Украина также запросила у Франции противокорабельные ракеты Exocet для прорыва блокады зерна в Черном море. Возможность поставки таких ракет сейчас обсуждается, добавил Лекорню.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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