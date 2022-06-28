https://ria.ru/20220628/ukraina-1798620571.html

В РВИО объяснили провал попыток создания украинского государства

В РВИО объяснили провал попыток создания украинского государства - РИА Новости, 28.06.2022

В РВИО объяснили провал попыток создания украинского государства

Попытки создания "самостийной" украинской государственности, основанной на националистических идеях противостояния с Россией, всегда заканчивались провалом –... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:26

2022-06-28T10:26

2022-06-28T10:41

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки создания "самостийной" украинской государственности, основанной на националистических идеях противостояния с Россией, всегда заканчивались провалом – так было и с планами образования украинского государства на Дальнем Востоке в 1930-х годах, и с провозглашением бандеровской "державы" в 1941 году, так произошло и с нынешней Украиной, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Во вторник РИА Новости начало публиковать серию материалов об истории украинского национализма, в которую войдут и впервые обнародуемые материалы о планах националистов, бежавших с Украины в 1930-х годах в оккупированную японцами Маньчжурию, создать свое государство на территории Советского Приморья, которую планировалось вооруженным путем оторвать от СССР. 28 июня на Украине считается Днем конституции."Все знают, что конституция - это основной закон любого государства. Но сейчас мы стали свидетелями очередного провала попытки создать полноценное украинское государство. Впрочем, эта попытка и не могла увенчаться успехом, поскольку не было той реальной, здоровой основы, на которой Украина могла бы действительно развиваться как государственное образование", - сказал Мягков агентству."Ни о каком украинском государстве никогда речи идти не могло, потому что его идеологи разных лет были не более чем марионетками в руках тех, кто боролся с Российской империей, Советским Союзом, с современной Россией. Эта история постоянно повторялась", - подчеркнул историк. По его словам, все заявления современных украинских псевдоисториков и политологов о том, что якобы еще Богдан Хмельницкий мечтал о "самостийной Украине", - это "полный бред и абсолютно провокационные заявления". "Ничего подобного не было", - добавил Мягков.История украинского национализма идет с XIX века, когда он стал наиболее активно развиваться в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии. На этой территории с подачи австро-венгерской разведки, задействовавшей также и местных поляков, готовилась почва для "самостийности", отметил историк. А псевдонаучные основы "особости" украинцев и их якобы отличия от русского народа заложил украинский общественный деятель Михаил Грушевский, добавил собеседник агентства.Новый импульс украинский национализм получил в 1917 году, когда произошли Февральская и Октябрьская революции, отметил Мягков. Образовалась "самостийная" Украинская народная республика (УНР), но еще более националистичной была Западно-Украинская народная республика, в январе 1919 года объединившаяся с УНР, добавил историк. Однако эта конфедерация, так и не ставшая полноценным государством, просуществовала лишь до ноября 1919-го и распалась из-за фактического предательства Симона Петлюры, который решил пожертвовать землями Западной Украины ради сохранения собственной власти, отметил научный директор РВИО."По окончании польско-советской войны по Рижскому мирному договору 1921 года западноукраинские земли отошли к Польше. На этих "Восточных кресах" Варшава фактически установила оккупационный режим, началось жестокое ополячивание этих территорий", - добавил Мягков.Затем у украинских националистов, эмигрировавших в Маньчжурию, возникла идея создания украинского национального государства на территориях Советского Приморья, где в конце XIX-начале XX века селились малороссы и которые предполагалось вооруженным путем оторвать от СССР."Но японцы не рассматривали украинских националистов как полноправных союзников и не давали им развернуться. Те подходили Японии лишь в качестве подручного инструмента для ослабления СССР. Сами же японцы имели виды на советский Дальний Восток, готовились военным путем завоевать его, и никакие конкуренты им близко не были нужны. Наплевать им было на независимость Украины", - сказал Мягков. Важно и то, что у националистов не было поддержки среди населения Приморья, отметил он.Затем Гитлер продемонстрировал, что и Третий рейх абсолютно не нуждается в самостоятельном украинском государстве, добавил научный директор РВИО. "В конце июня 1941 года бандеровцы параллельно с гитлеровскими частями вошли во Львов, устроили там массовую резню, убили несколько тысяч евреев. А 30 июня бандеровцы во Львове провозгласили украинскую суверенную державу. Но Третьему рейху на Украине были нужны хлеб и уголь. Поэтому гитлеровцы "суверенную державу" быстро закрыли, лидеров бандеровской "Организации украинских националистов"* (ОУН, запрещена в РФ – ред.) арестовали, Бандеру посадили в лагерь, правда, держали там в сносных условиях", - рассказал Мягков.Но украинские каратели активно помогали гитлеровцам массово уничтожать мирное население советских территорий, оккупированных нацистами – и не только на самой Украине, но и в Белоруссии, и в России, отметил Мягков. А после войны Запад активно поддерживал подпольные украинские националистические течения, готовя почву для реванша, добавил он."И когда случился 1991 год, когда распадался Советский Союз, уже были подготовлены агенты влияния, будущая "элита" "незалежной Украины". Был вброшен и стал развиваться тезис "Украина – не Россия", активно пошло зомбирование украинского населения, - сказал Мягков. - Не имея никакого опыта государственного строительства, никаких на то исторических оснований, Украина оказалась в ситуации квазигосударственности, с коррумпированной элитой, фактически служившей Западу. И единственное, на почве чего Украина могла мнить себя государством, - это противопоставление себя России. Иначе бы она моментально развалилась. Впрочем, это как раз и происходит сейчас".В заключение Мягков напомнил слова унтер-статс-секретаря Эрнста Кундта, одного из представителей германской администрации, сказанные во время беседы с Бандерой в начале июля 1941 года, когда гитлеровцы заявили о незаконности провозглашения независимого украинского государства: "Украинских союзников не существует. Возможно, украинцы в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками, но в смысле государственно-правовой терминологии мы не союзники"."Эти слова – поистине универсальная формула отношения к украинским националистам со стороны любых их покровителей в любые времена", - подчеркнул научный директор РВИО.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220618/inosmi-1794656226.html

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https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220323/raskol-1779673179.html

https://ria.ru/20210824/ukraina-1746936966.html

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Кирилл Волков

общество, российское военно-историческое общество (рвио), украина, россия, организация украинских националистов, ситуация в днр и лнр