10:26 28.06.2022 (обновлено: 10:41 28.06.2022)
В РВИО объяснили провал попыток создания украинского государства
РВИО заявило, что попытки создать Украину на базе национализма всегда проваливались
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки создания "самостийной" украинской государственности, основанной на националистических идеях противостояния с Россией, всегда заканчивались провалом – так было и с планами образования украинского государства на Дальнем Востоке в 1930-х годах, и с провозглашением бандеровской "державы" в 1941 году, так произошло и с нынешней Украиной, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Во вторник РИА Новости начало публиковать серию материалов об истории украинского национализма, в которую войдут и впервые обнародуемые материалы о планах националистов, бежавших с Украины в 1930-х годах в оккупированную японцами Маньчжурию, создать свое государство на территории Советского Приморья, которую планировалось вооруженным путем оторвать от СССР. 28 июня на Украине считается Днем конституции.
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"Все знают, что конституция - это основной закон любого государства. Но сейчас мы стали свидетелями очередного провала попытки создать полноценное украинское государство. Впрочем, эта попытка и не могла увенчаться успехом, поскольку не было той реальной, здоровой основы, на которой Украина могла бы действительно развиваться как государственное образование", - сказал Мягков агентству.
"Ни о каком украинском государстве никогда речи идти не могло, потому что его идеологи разных лет были не более чем марионетками в руках тех, кто боролся с Российской империей, Советским Союзом, с современной Россией. Эта история постоянно повторялась", - подчеркнул историк. По его словам, все заявления современных украинских псевдоисториков и политологов о том, что якобы еще Богдан Хмельницкий мечтал о "самостийной Украине", - это "полный бред и абсолютно провокационные заявления". "Ничего подобного не было", - добавил Мягков.
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История украинского национализма идет с XIX века, когда он стал наиболее активно развиваться в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии. На этой территории с подачи австро-венгерской разведки, задействовавшей также и местных поляков, готовилась почва для "самостийности", отметил историк. А псевдонаучные основы "особости" украинцев и их якобы отличия от русского народа заложил украинский общественный деятель Михаил Грушевский, добавил собеседник агентства.
Новый импульс украинский национализм получил в 1917 году, когда произошли Февральская и Октябрьская революции, отметил Мягков. Образовалась "самостийная" Украинская народная республика (УНР), но еще более националистичной была Западно-Украинская народная республика, в январе 1919 года объединившаяся с УНР, добавил историк. Однако эта конфедерация, так и не ставшая полноценным государством, просуществовала лишь до ноября 1919-го и распалась из-за фактического предательства Симона Петлюры, который решил пожертвовать землями Западной Украины ради сохранения собственной власти, отметил научный директор РВИО.
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Затем у украинских националистов, эмигрировавших в Маньчжурию, возникла идея создания украинского национального государства на территориях Советского Приморья, где в конце XIX-начале XX века селились малороссы и которые предполагалось вооруженным путем оторвать от СССР.
"Но японцы не рассматривали украинских националистов как полноправных союзников и не давали им развернуться. Те подходили Японии лишь в качестве подручного инструмента для ослабления СССР. Сами же японцы имели виды на советский Дальний Восток, готовились военным путем завоевать его, и никакие конкуренты им близко не были нужны. Наплевать им было на независимость Украины", - сказал Мягков. Важно и то, что у националистов не было поддержки среди населения Приморья, отметил он.
Затем Гитлер продемонстрировал, что и Третий рейх абсолютно не нуждается в самостоятельном украинском государстве, добавил научный директор РВИО. "В конце июня 1941 года бандеровцы параллельно с гитлеровскими частями вошли во Львов, устроили там массовую резню, убили несколько тысяч евреев. А 30 июня бандеровцы во Львове провозгласили украинскую суверенную державу. Но Третьему рейху на Украине были нужны хлеб и уголь. Поэтому гитлеровцы "суверенную державу" быстро закрыли, лидеров бандеровской "Организации украинских националистов"* (ОУН, запрещена в РФ – ред.) арестовали, Бандеру посадили в лагерь, правда, держали там в сносных условиях", - рассказал Мягков.
Но украинские каратели активно помогали гитлеровцам массово уничтожать мирное население советских территорий, оккупированных нацистами – и не только на самой Украине, но и в Белоруссии, и в России, отметил Мягков. А после войны Запад активно поддерживал подпольные украинские националистические течения, готовя почву для реванша, добавил он.
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"И когда случился 1991 год, когда распадался Советский Союз, уже были подготовлены агенты влияния, будущая "элита" "незалежной Украины". Был вброшен и стал развиваться тезис "Украина – не Россия", активно пошло зомбирование украинского населения, - сказал Мягков. - Не имея никакого опыта государственного строительства, никаких на то исторических оснований, Украина оказалась в ситуации квазигосударственности, с коррумпированной элитой, фактически служившей Западу. И единственное, на почве чего Украина могла мнить себя государством, - это противопоставление себя России. Иначе бы она моментально развалилась. Впрочем, это как раз и происходит сейчас".
В заключение Мягков напомнил слова унтер-статс-секретаря Эрнста Кундта, одного из представителей германской администрации, сказанные во время беседы с Бандерой в начале июля 1941 года, когда гитлеровцы заявили о незаконности провозглашения независимого украинского государства: "Украинских союзников не существует. Возможно, украинцы в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками, но в смысле государственно-правовой терминологии мы не союзники".
"Эти слова – поистине универсальная формула отношения к украинским националистам со стороны любых их покровителей в любые времена", - подчеркнул научный директор РВИО.
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