https://ria.ru/20220628/uchenye-1798673655.html

Песков прокомментировал призывы к российским ученым переезжать в Британию

Песков прокомментировал призывы к российским ученым переезжать в Британию - РИА Новости, 28.06.2022

Песков прокомментировал призывы к российским ученым переезжать в Британию

Создание комфортных условий для научных сотрудников – это приоритет в России, и вложения в эту сферу имеют свой эффект: ученые работают на Родине, сообщил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:01

2022-06-28T13:01

2022-06-28T13:12

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Создание комфортных условий для научных сотрудников – это приоритет в России, и вложения в эту сферу имеют свой эффект: ученые работают на Родине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Удержать ученых, удержать любых специалистов можно только комфортными условиями для работы. Вы знаете, что наши мегагранты, система грантов, система создания специализированных лабораторий для молодых ученых и так далее – все это представляет собой комплекс мер для того, чтобы страна была привлекательной для ученых", - заявил Песков на вопрос о том, не боятся ли в Кремле "утечки мозгов в Великобританию, Финляндию или Данию после заявлений представителей этих стран о наличии "приятных условий".Также пресс-секретарь президента порассуждал о том, что научный мир не может быть изолированным."И мы знаем с вами, что, действительно, какие-то ученые… Дело в том, что научный мир достаточно подвижный, и научный мир не может жить изолированно, и поэтому ученые продолжают международное сотрудничество, международное взаимодействие. Где-то с этим возникают проблемы, открываются новые горизонты, новые направления. Еще раз повторяю, мир весьма и весьма многогранен. Ни одна наука не может изолированно существовать, тем более в наше время – это абсолютно бесперспективно. Но то, что, опять же, создание условий здесь, в России для наших ученых – это еще один приоритет, и, вы знаете, что достаточно объемные программы действуют. И действуют эффективно, потому что кто-то на определенном этапе своей научной карьеры уезжает, потом кто-то возвращается. И много ученых, и молодых, и уже опытных – они возвращаются в нашу страну, начинают заниматься здесь отдельными проектами, это абсолютно нормальная практика", - сказал Песков.Песков отметил, что упомянутые гранты и системы создания специализированных лабораторий имеют свой эффект на российских ученых."Утечка мозгов в наше время – это совсем другое понятие. Еще раз повторяю: там, где комфортно, туда и едут ученые. Наша задача – создавать им комфортные условия здесь. Для этого прикладывается очень много усилий, тратятся большие деньги, и это имеет свой эффект", - подытожил Песков.

https://ria.ru/20220627/pushkov-1798286185.html

https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798406479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, борис джонсон, дмитрий песков, россия, финляндия