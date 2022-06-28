13:01 28.06.2022 (обновлено: 13:12 28.06.2022)
Песков прокомментировал призывы к российским ученым переезжать в Британию
Песков назвал создание условий для научных сотрудников одним из приоритетов властей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАспирант кафедры биохимии в Таврической академии при Крымском федеральном университете имени Вернадского
Аспирант кафедры биохимии в Таврической академии при Крымском федеральном университете имени Вернадского. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Создание комфортных условий для научных сотрудников – это приоритет в России, и вложения в эту сферу имеют свой эффект: ученые работают на Родине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Удержать ученых, удержать любых специалистов можно только комфортными условиями для работы. Вы знаете, что наши мегагранты, система грантов, система создания специализированных лабораторий для молодых ученых и так далее – все это представляет собой комплекс мер для того, чтобы страна была привлекательной для ученых", - заявил Песков на вопрос о том, не боятся ли в Кремле "утечки мозгов в Великобританию, Финляндию или Данию после заявлений представителей этих стран о наличии "приятных условий".
Также пресс-секретарь президента порассуждал о том, что научный мир не может быть изолированным.
"И мы знаем с вами, что, действительно, какие-то ученые… Дело в том, что научный мир достаточно подвижный, и научный мир не может жить изолированно, и поэтому ученые продолжают международное сотрудничество, международное взаимодействие. Где-то с этим возникают проблемы, открываются новые горизонты, новые направления. Еще раз повторяю, мир весьма и весьма многогранен. Ни одна наука не может изолированно существовать, тем более в наше время – это абсолютно бесперспективно. Но то, что, опять же, создание условий здесь, в России для наших ученых – это еще один приоритет, и, вы знаете, что достаточно объемные программы действуют. И действуют эффективно, потому что кто-то на определенном этапе своей научной карьеры уезжает, потом кто-то возвращается. И много ученых, и молодых, и уже опытных – они возвращаются в нашу страну, начинают заниматься здесь отдельными проектами, это абсолютно нормальная практика", - сказал Песков.
Песков отметил, что упомянутые гранты и системы создания специализированных лабораторий имеют свой эффект на российских ученых.
"Утечка мозгов в наше время – это совсем другое понятие. Еще раз повторяю: там, где комфортно, туда и едут ученые. Наша задача – создавать им комфортные условия здесь. Для этого прикладывается очень много усилий, тратятся большие деньги, и это имеет свой эффект", - подытожил Песков.