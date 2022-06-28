https://ria.ru/20220628/ubiystvo-1797690843.html

"Писала фанатам от его имени". Зачем астролог расчленила известного рэпера

"Писала фанатам от его имени". Зачем астролог расчленила известного рэпера - РИА Новости, 28.06.2022

"Писала фанатам от его имени". Зачем астролог расчленила известного рэпера

В Санкт-Петербурге на днях стартует судебный процесс по делу об убийстве 29-летнего рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, его отравила супруга Марина... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:07

марина кохал

энди картрайт

санкт-петербург

нежин

черниговская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Санкт-Петербурге на днях стартует судебный процесс по делу об убийстве 29-летнего рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, его отравила супруга Марина Кохал и, пытаясь скрыть следы преступления, расчленила труп на 15 частей. Сама девушка уверяет, что музыкант скончался от передозировки наркотиков. Подробности нашумевшей истории — в материале РИА Новости.Пять пакетовАлександр Юшко, более известный под псевдонимом Энди Картрайт, перестал появляться на публике во второй половине июля 2020-го. Хотя с фанатами переписывался. А в конце месяца Марина Кохал сообщила полиции о его внезапной кончине.В съемной квартире на Невском проспекте оперативники обнаружили в холодильнике пять пакетов с расчлененным телом. Некоторые внутренние органы — легкие, печень, желудок, желчный пузырь, пищевод — отсутствовали. Следов крови нигде не было.На допросе супруга рассказала, что Юшко страдал серьезной алкогольной и наркотической зависимостью. Днем 24 июля укололся каким-то веществом и скончался. Она не хотела, чтобы сын, родные и фанаты узнали об истинной причине смерти. Останки планировала вынести на улицу, а потом заявить, что муж пропал. Однако передумала и позвонила в полицию.Следователи тем не менее возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Надругательство над телом умершего". Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил жену артиста за решетку. Сына забрали родственники.Знакомство на баттлеЮшко родом из Нежина Черниговской области. С детства увлекался музыкой, особенно хип-хопом. Записал несколько сольных и групповых студийных альбомов. Регулярно участвовал в так называемых рэперских баттлах. В Санкт-Петербурге — на известной в тусовке площадке Versus.Там и познакомился с Мариной Кохал. Она родилась и выросла в Барнауле. Получив диплом филолога, несколько лет преподавала в юридическом институте МВД. В конце нулевых перебралась в Северную столицу и занялась составлением гороскопов.Именно Марина, по словам родных Юшко, настояла на его переезде в Россию. Обещала помочь с трудоустройством. Вскоре пара поженилась. В 2018-м родился сын."Она интересовалась имуществом нашей семьи, — говорила следователям сестра погибшего. — Постоянно звонила и просила деньги. Когда поняли, что это уходит не на ребенка, а на ее личные нужды, перестали переводить".В 2018-м Кохал завела блог на ютьюбе — "Канал астролога календарей индейцев Майя Марины Зориной". Рассказывала о взаимоотношениях в семье, реализации в жизни и многом другом. Один из выпусков посвятила серийным убийцам и врожденной агрессии.Проект не стал популярным — всего 256 подписчиков за несколько лет, не более одной-двух тысяч просмотров на ролик. Лишь у последнего (под названием "Когда знаешь любовницу мужа в лицо") — более 20 тысяч. Правда, это уже после задержания.Скандальная параПо версии следствия, Кохал совершила убийство "на фоне личных неприязненных отношений". Родные рэпера считают основным мотивом ревность. Дело в том, что несколько лет назад Юшко стал встречаться с другой девушкой — Еленой (имя изменено), с которой познакомился еще в 2014-м во время очередного баттла. С супругой же хотел развестись."Марина, конечно, была против, устраивала скандалы, брала на руки ребенка, трясла им перед лицом мужа и кричала: "Скажи это ему", — объясняла на допросе Елена. — Затем звонила мне и уверяла, что Саша психически болен, что он лунатик, алкоголик и наркоман. Со спиртным действительно были проблемы, но наркотики при мне он никогда не употреблял".Следователи установили, что Кохал пыталась выяснить у сестры и матери супруга, нет ли у него сахарного диабета. Уверяла, что у Александра скачет глюкоза в крови и болит сердце. Также жаловалась на частые гулянки и предупредила: "Однажды он может не вернуться домой".По версии СК, она "обманным путем" вколола мужу большую дозу купленного в аптеке медицинского препарата. И тот скончался."Затем положила части тела в холодильник, предварительно сделав замеры морозильной камеры, — уточняет адвокат потерпевших Антон Кобит. — То есть действовала расчетливо и последовательно, пытаясь скрыть следы преступления и сделать невозможным установление причины смерти".На протяжении пяти суток после убийства астролог со страниц и мессенджеров музыканта переписывалась с его друзьями и фанатами. Днем 29 июля позвонила адвокату и лишь после его визита обратилась в полицию.Переписка с другомСама Кохал настаивает: рэпер умер от передозировки наркотика. Хотя шприц не нашли."Я принесла мужу в комнату еду, — говорила следователям Марина. — Потом занималась своими делами, а когда пошла забирать тарелки, Саша лежал без сознания и весь похолодевший. Под носом виднелась кровь, на ушах — что-то похожее на пену. Я пощупала пульс, приставила ко рту зеркало и поняла, что он мертв".Расчленение она назвала "судорожными, продиктованными любовью действиями".Однако адвокат Антон Кобит указывает на переписку Юшко с другом. В тот день рэпер страдал от похмелья."Александр согласовал встречу с другом, через несколько часов они должны были увидеться, — отмечает юрист. — И написал: "Марина поставила мне укол". Под каким предлогом, мы не знаем. Вероятно, сказала, что это глюкоза или витамины".К уголовной ответственности собирались привлечь и мать Кохал, которая жила вместе с ними. Та заявила, что узнала о смерти зятя, когда обнаружила его останки в холодильнике. В итоге с нее сняли обвинение.Нашумевшее дело расследовали два года. Сейчас все материалы передали в суд, скоро состоится первое заседание. Осенью 2021-го Кохал перевели из СИЗО под домашний арест. Адвокаты полагают, что процесс будет долгим. Супруге рэпера грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220622/kriminal-1797059660.html

https://ria.ru/20220302/ubiystvo-1775874236.html

https://ria.ru/20220313/ischeznovenie-1777663560.html

санкт-петербург

нежин

черниговская область

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

марина кохал, энди картрайт, санкт-петербург, нежин, черниговская область, следственный комитет россии (ск рф)