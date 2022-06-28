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Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги

Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги - РИА Новости, 28.06.2022

Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги

Циклон принес во Владивосток сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключениям света на ряде улиц города. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T04:38

2022-06-28T04:38

2022-06-28T04:38

происшествия

олег кожемяко

владивосток

русский (остров)

дальнегорск

дальневосточный федеральный университет

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Циклон принес во Владивосток сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключениям света на ряде улиц города.В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края. С утра во Владивостоке — сильный дождь и порывистый ветер.В соцсетях местные жители публикуют кадры с дорог, местами проезжая часть затоплена. В том числе вода стоит в низине на улице Космонавтов, доходит до колес машин в районе стадиона "Строитель". На улице Пушкинской со склона на дорогу сошел оползень, грунт перекрыл одну полосу."Бригада уже выехала на Пушкинскую для устранения", — сообщили журналистам в мэрии. Также там отметили, что еще один оползень сошел на острове Русском — на Университетском проспекте возле кампуса ДВФУ сошел с косогора грунт на участке после остановки "Мини-ТЭЦ".Администрация города отмечает, что дорожная служба ведет мониторинг низин, где во время сильных дождей случаются подтопления. Бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду с дорог. Отмечается, что вода на всех участках уходит, самый медленный спуск зафиксирован на улице Иманской, подтопления есть на улице Пограничной и Луговой."(Отключения света) на улице Русская, 68, 77, 72, 74 и Кутузова, 3, дежурная бригада поехала восстанавливать", — добавили журналистам в мэрии. Там отметили, что аварийные отключения света зафиксированы в части домов на улицах Сабанеева, Луговой, Руднева, Русской и Кутузова, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, Промышленная, Калинина, Надибаидзе, Кизлярская, Харьковская. Дежурные бригады МУПВ "ВПЭС" уже выехали на место. Местные жители также сообщают об отключениях света на улице Борисенко.Глава Приморья Олег Кожемяко во вторник на совещании с главами районов поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы региона."Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, еще по ряду участков зафиксирован подъем воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи. Особое внимание уделить сохранности мостов", — приводят слова Кожемяко власти Приморья.Примгидромет сообщает, что в связи с развитием дождевого паводка на реке Бикин в Пожарском районе в среду, 29 июня, ожидается достижение отметок опасного гидрологического явления в среднем течении реки у села Красный Яр — до 450 сантиметров."Угроза подтопления сел Олон, Ясеневый, Красный яр, участков дорог местного значения, сельхозугодий", — отмечают синоптики.

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происшествия, олег кожемяко, владивосток, русский (остров), дальнегорск, дальневосточный федеральный университет, приморский край