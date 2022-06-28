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Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги - РИА Новости, 28.06.2022
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Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги
Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги - РИА Новости, 28.06.2022
Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги
Циклон принес во Владивосток сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключениям света на ряде улиц города. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:38
2022-06-28T04:38
происшествия
олег кожемяко
владивосток
русский (остров)
дальнегорск
дальневосточный федеральный университет
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Циклон принес во Владивосток сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключениям света на ряде улиц города.В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края. С утра во Владивостоке — сильный дождь и порывистый ветер.В соцсетях местные жители публикуют кадры с дорог, местами проезжая часть затоплена. В том числе вода стоит в низине на улице Космонавтов, доходит до колес машин в районе стадиона "Строитель". На улице Пушкинской со склона на дорогу сошел оползень, грунт перекрыл одну полосу."Бригада уже выехала на Пушкинскую для устранения", — сообщили журналистам в мэрии. Также там отметили, что еще один оползень сошел на острове Русском — на Университетском проспекте возле кампуса ДВФУ сошел с косогора грунт на участке после остановки "Мини-ТЭЦ".Администрация города отмечает, что дорожная служба ведет мониторинг низин, где во время сильных дождей случаются подтопления. Бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду с дорог. Отмечается, что вода на всех участках уходит, самый медленный спуск зафиксирован на улице Иманской, подтопления есть на улице Пограничной и Луговой."(Отключения света) на улице Русская, 68, 77, 72, 74 и Кутузова, 3, дежурная бригада поехала восстанавливать", — добавили журналистам в мэрии. Там отметили, что аварийные отключения света зафиксированы в части домов на улицах Сабанеева, Луговой, Руднева, Русской и Кутузова, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, Промышленная, Калинина, Надибаидзе, Кизлярская, Харьковская. Дежурные бригады МУПВ "ВПЭС" уже выехали на место. Местные жители также сообщают об отключениях света на улице Борисенко.Глава Приморья Олег Кожемяко во вторник на совещании с главами районов поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы региона."Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, еще по ряду участков зафиксирован подъем воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи. Особое внимание уделить сохранности мостов", — приводят слова Кожемяко власти Приморья.Примгидромет сообщает, что в связи с развитием дождевого паводка на реке Бикин в Пожарском районе в среду, 29 июня, ожидается достижение отметок опасного гидрологического явления в среднем течении реки у села Красный Яр — до 450 сантиметров."Угроза подтопления сел Олон, Ясеневый, Красный яр, участков дорог местного значения, сельхозугодий", — отмечают синоптики.
владивосток
русский (остров)
дальнегорск
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РИА Новости
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5
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96
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происшествия, олег кожемяко, владивосток, русский (остров), дальнегорск, дальневосточный федеральный университет, приморский край
04:38 28.06.2022
 
Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги

Циклон во Владивостоке привел к сильному дождю, подтоплениям и сходу грунта на дороги

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Циклон принес во Владивосток сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключениям света на ряде улиц города.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в регион. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края. С утра во Владивостоке — сильный дождь и порывистый ветер.
В соцсетях местные жители публикуют кадры с дорог, местами проезжая часть затоплена. В том числе вода стоит в низине на улице Космонавтов, доходит до колес машин в районе стадиона "Строитель". На улице Пушкинской со склона на дорогу сошел оползень, грунт перекрыл одну полосу.
"Бригада уже выехала на Пушкинскую для устранения", — сообщили журналистам в мэрии. Также там отметили, что еще один оползень сошел на острове Русском — на Университетском проспекте возле кампуса ДВФУ сошел с косогора грунт на участке после остановки "Мини-ТЭЦ".
Администрация города отмечает, что дорожная служба ведет мониторинг низин, где во время сильных дождей случаются подтопления. Бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду с дорог. Отмечается, что вода на всех участках уходит, самый медленный спуск зафиксирован на улице Иманской, подтопления есть на улице Пограничной и Луговой.
Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.

Автомобили на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
1 из 10

Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.

орожане на надувной лодке Службы спасения пересекают улицу в Краснодаре, затопленную после ночных ливней
2 из 10

Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.

Затопленная после ночного ливня улица в Краснодаре
3 из 10

Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия ночного ливня в Краснодаре
4 из 10

Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Проводятся мероприятия по откачке воды.

Автомобиль на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
5 из 10

Проводятся мероприятия по откачке воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия ночного ливня в Краснодаре
6 из 10

Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Между тем дожди на Кубани пока не прекращаются.

Мужчины у автомобиля на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
7 из 10

Между тем дожди на Кубани пока не прекращаются.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сохраняется опасность возникновения ЧС.

Курьер идет по затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
8 из 10

Сохраняется опасность возникновения ЧС.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В приморских городах действует штормовое предупреждение.

Горожане на надувной лодке Службы спасения пересекают улицу в Краснодаре, затопленную после ночных ливней
9 из 10

В приморских городах действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Собака на затопленной улице в Краснодаре.

Собака на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
10 из 10

Собака на затопленной улице в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 10

Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 10

Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 10

Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 10

Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 10

Проводятся мероприятия по откачке воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 10

Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 10

Между тем дожди на Кубани пока не прекращаются.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сохраняется опасность возникновения ЧС.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
9 из 10

В приморских городах действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
10 из 10

Собака на затопленной улице в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"(Отключения света) на улице Русская, 68, 77, 72, 74 и Кутузова, 3, дежурная бригада поехала восстанавливать", — добавили журналистам в мэрии. Там отметили, что аварийные отключения света зафиксированы в части домов на улицах Сабанеева, Луговой, Руднева, Русской и Кутузова, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, Промышленная, Калинина, Надибаидзе, Кизлярская, Харьковская. Дежурные бригады МУПВ "ВПЭС" уже выехали на место. Местные жители также сообщают об отключениях света на улице Борисенко.
Глава Приморья Олег Кожемяко во вторник на совещании с главами районов поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы региона.
"Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, еще по ряду участков зафиксирован подъем воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи. Особое внимание уделить сохранности мостов", — приводят слова Кожемяко власти Приморья.
Примгидромет сообщает, что в связи с развитием дождевого паводка на реке Бикин в Пожарском районе в среду, 29 июня, ожидается достижение отметок опасного гидрологического явления в среднем течении реки у села Красный Яр — до 450 сантиметров.
"Угроза подтопления сел Олон, Ясеневый, Красный яр, участков дорог местного значения, сельхозугодий", — отмечают синоптики.
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 23:34
Жители фотографируют главную реку Крыма, разлившуюся впервые за многие годы
 
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