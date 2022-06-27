Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня
Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.
Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.
Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.
Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.
Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.
Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.
Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.
Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.
Проводятся мероприятия по откачке воды.
Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.
Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.
Между тем дожди на Кубани пока не прекращаются.
Сохраняется опасность возникновения ЧС.
В приморских городах действует штормовое предупреждение.
В приморских городах действует штормовое предупреждение.
Собака на затопленной улице в Краснодаре.