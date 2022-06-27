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Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня - РИА Новости, 27.06.2022
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Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня
Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня - РИА Новости, 27.06.2022
Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня
Улицы Краснодара из-за проливных дождей превратились в реки, жителям пришлось пересесть на лодки. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.06.2022
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фото
погода
краснодар
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Улицы Краснодара из-за проливных дождей превратились в реки, жителям пришлось пересесть на лодки. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, погода, краснодар, жкх
14:20 27.06.2022
 

Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня

Читать ria.ru в
Улицы Краснодара из-за проливных дождей превратились в реки, жителям пришлось пересесть на лодки. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.

Автомобили на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
1 из 10

Сильный дождь с грозой шел в Краснодаре больше суток, в городе выпало 109 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.

орожане на надувной лодке Службы спасения пересекают улицу в Краснодаре, затопленную после ночных ливней
2 из 10

Для передвижения по улицам люди используют надувные лодки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.

Затопленная после ночного ливня улица в Краснодаре
3 из 10

Машины и детские площадки наполовину стоят в воде.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия ночного ливня в Краснодаре
4 из 10

Городские и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Проводятся мероприятия по откачке воды.

Автомобиль на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
5 из 10

Проводятся мероприятия по откачке воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия ночного ливня в Краснодаре
6 из 10

Все улицы обещают сделать проезжими в течение дня.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Между тем дожди на Кубани пока не прекращаются.

Мужчины у автомобиля на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
7 из 10

Между тем дожди на Кубани пока не прекращаются.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сохраняется опасность возникновения ЧС.

Курьер идет по затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
8 из 10

Сохраняется опасность возникновения ЧС.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В приморских городах действует штормовое предупреждение.

Горожане на надувной лодке Службы спасения пересекают улицу в Краснодаре, затопленную после ночных ливней
9 из 10

В приморских городах действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Собака на затопленной улице в Краснодаре.

Собака на затопленной после ночного ливня улице в Краснодаре
10 из 10

Собака на затопленной улице в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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