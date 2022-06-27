https://ria.ru/20220627/krasnodar-1798427392.html

Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня

Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня - РИА Новости, 27.06.2022

Машины в воде, лодки на улицах: Краснодар после мощного ливня

Улицы Краснодара из-за проливных дождей превратились в реки, жителям пришлось пересесть на лодки. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:20

2022-06-27T14:20

2022-06-27T14:20

фото

погода

краснодар

жкх

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Улицы Краснодара из-за проливных дождей превратились в реки, жителям пришлось пересесть на лодки. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.

краснодар

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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