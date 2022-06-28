https://ria.ru/20220628/tarkovskiy-1798793885.html

Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского

Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского - РИА Новости, 28.06.2022

Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского

XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:53

2022-06-28T17:53

2022-06-28T17:53

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андрей тарковский

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы организуют в Москве.В конкурсе покажут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полную программу объявят 7 июля.Ключевое событие кинофестиваля — торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера. Он состоится 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского."В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра", — уточняется в публикации. Также на фестивале будут работать выставки и арт-проекты.

https://ria.ru/20220628/festival-1798752468.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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