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Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220628/tarkovskiy-1798793885.html
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского - РИА Новости, 28.06.2022
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского
XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:53
2022-06-28T17:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
кинофестиваль "зеркало"
андрей тарковский
франция
греция
колумбия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы организуют в Москве.В конкурсе покажут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полную программу объявят 7 июля.Ключевое событие кинофестиваля — торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера. Он состоится 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского."В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра", — уточняется в публикации. Также на фестивале будут работать выставки и арт-проекты.
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новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль "зеркало", андрей тарковский, франция, греция, колумбия, сербия, казахстан, индия, куда сходить , что посмотреть
17:53 28.06.2022
 
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского

XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОткрытие ХII Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало"
Открытие ХII Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы организуют в Москве.
В конкурсе покажут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полную программу объявят 7 июля.
Ключевое событие кинофестиваля — торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера. Он состоится 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского.
"В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра", — уточняется в публикации.
Также на фестивале будут работать выставки и арт-проекты.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:12Культура
Минкультуры дополнило перечень международных кинофестивалей в России
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКинофестиваль "Зеркало"Андрей ТарковскийФранцияГрецияКолумбияСербияКазахстанИндиякуда сходитьчто посмотреть
 
 
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