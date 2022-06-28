https://ria.ru/20220628/tarkovskiy-1798793885.html
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского - РИА Новости, 28.06.2022
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского
XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:53
2022-06-28T17:53
2022-06-28T17:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
кинофестиваль "зеркало"
андрей тарковский
франция
греция
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152260/92/1522609235_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_826abc4b72526e034accd3e6d0a2f1a7.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы организуют в Москве.В конкурсе покажут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полную программу объявят 7 июля.Ключевое событие кинофестиваля — торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера. Он состоится 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского."В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра", — уточняется в публикации. Также на фестивале будут работать выставки и арт-проекты.
https://ria.ru/20220628/festival-1798752468.html
франция
греция
колумбия
сербия
казахстан
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152260/92/1522609235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8fc81145c8985dfa95c09f15d851f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль "зеркало", андрей тарковский, франция, греция, колумбия, сербия, казахстан, индия, куда сходить , что посмотреть
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского
XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщается на сайте смотра. Спецпоказы организуют в Москве.
В конкурсе покажут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полную программу объявят 7 июля.
Ключевое событие кинофестиваля — торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера. Он состоится 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского.
"В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра", — уточняется в публикации.
Также на фестивале будут работать выставки и арт-проекты.