https://ria.ru/20220628/ssha-1798879868.html

Суд в США приговорил подругу Эпстина Максвелл к 20 годам тюрьмы

Суд в США приговорил подругу Эпстина Максвелл к 20 годам тюрьмы - РИА Новости, 28.06.2022

Суд в США приговорил подругу Эпстина Максвелл к 20 годам тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую светскую львицу, подругу Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:05

2022-06-28T23:05

2022-06-28T23:15

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил бывшую светскую львицу, подругу Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних, трансляция проходящего в Нью-Йорке судебного заседания велась местными СМИ."Богат ли ты и влиятелен, или совершенно неизвестен, никто не превыше закона", - сказала, объявляя приговор, судья на процессе Элисон Натан.Она подчеркнула, что Максвелл понесет наказание не за преступления Эпстина или вместо него, а за то, что совершила сама.Дочь известного британского медиа-магната Роберта Максвелла Гилейн Максвелл была арестована в июле 2020 года, почти год спустя после смерти в тюремной камере в ожидании суда обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю Джеффри Эпстина. Он был арестован по подозрению в привлечении девочек к оказанию сексуальных услуг известным и высокопоставленным людям и сам совершал преступления против несовершеннолетних.В конце декабря 2021 года присяжные признали Максвелл виновной по пяти пунктам обвинения из шести, наиболее серьезный из которых – торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Прокуратура просила для бывшей светской львицы от 30 до 55 лет тюрьмы.Перед оглашением приговора 60-летняя Максвелл попросила прощения у присутствовавших в зале суда жертв преступлений Эпстина."Я прошу прощения за боль, которую вы пережили. Надеюсь, мое заключение в тяжелых условиях доставит вам удовольствие", - сказала, как пишет издание New York Post, глядя на своих обвинителей, Максвелл.В своем заключительном слове она назвала бывшего друга "хитрым манипулятором, который контролировал и жил глубоко обособленной жизнью, одурачил всех, кто попадал в его орбиту."Перед всеми вами должен был быть он. Но сегодня это не про Эпстина, приговор выносят мне", - сказала осужденная.

https://ria.ru/20211016/epstin-1754888395.html

https://ria.ru/20220626/vich-1797918669.html

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