https://ria.ru/20220628/spetsoperatsiya-1798617227.html

ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.06.2022

ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Украинские войска утром обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, сообщило... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:06

2022-06-28T10:06

2022-06-28T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

андрей марочко

артемовск

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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:20 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)", — указано в публикации.Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, это первый случай использования этих систем в ЛНР.Американские РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 километров вошли в 11-й пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о котором объявили 1 июня. При этом в Белом доме сообщили, что Украина взяла на себя обязательство не использовать это оружие для обстрелов российской территории. В Москве такое заявление вызвало скепсис.Как отметил, в свою очередь, Владимир Путин, эти поставки по сути ничего не меняют, так как призваны возместить уничтоженное в ходе спецоперации украинское вооружение. В то же время Москва должна будет сделать "соответствующие выводы", если Вашингтон поставит Киеву ракеты дальнего действия. Это приведет к ударам по тем объектам, по которым их пока не наносят, пояснил президент. Он подчеркнул, что снабжение Украины западным оружием направлено исключительно на максимальное затягивание конфликта.Россия уже направила всем странам ноту насчет поставок вооружений Украине. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Киева станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

луганская народная республика

украина

артемовск

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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, артемовск