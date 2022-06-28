https://ria.ru/20220628/smi-1798855726.html
Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости
Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости - РИА Новости, 28.06.2022
Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости
Шотландские СМИ опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости, который может пройти в следующем году, в нем содержится лишь... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:08
2022-06-28T20:08
2022-06-28T20:12
в мире
никола стерджен
борис джонсон
шотландия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шотландские СМИ опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости, который может пройти в следующем году, в нем содержится лишь один вопрос.Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. Она отметила, что "пришло время для независимости Шотландии".Стерджен в ходе выступления перед шотландским правительством во вторник заявила, что вопрос в бюллетене будет таким же, как и в 2014 году: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?".В представленном в местных СМИ бюллетене к этому вопросу предлагается два варианта ответа: "да" и "нет".Стерджен ранее уже заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220622/inflyatsiya-1797204726.html
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в мире, никола стерджен, борис джонсон, шотландия, великобритания
20:08 28.06.2022 (обновлено: 20:12 28.06.2022)
Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости
Шотландские СМИ представили бюллетень для возможного референдума по независимости