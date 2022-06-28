https://ria.ru/20220628/smi-1798855726.html

Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости

Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости - РИА Новости, 28.06.2022

Шотландские СМИ представили бюллетень для референдума по независимости

Шотландские СМИ опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости, который может пройти в следующем году, в нем содержится лишь... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:08

2022-06-28T20:08

2022-06-28T20:12

в мире

никола стерджен

борис джонсон

шотландия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748264206_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1eb08767b90bb7fa8ed2fae6d9e47ee2.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шотландские СМИ опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости, который может пройти в следующем году, в нем содержится лишь один вопрос.Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. Она отметила, что "пришло время для независимости Шотландии".Стерджен в ходе выступления перед шотландским правительством во вторник заявила, что вопрос в бюллетене будет таким же, как и в 2014 году: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?".В представленном в местных СМИ бюллетене к этому вопросу предлагается два варианта ответа: "да" и "нет".Стерджен ранее уже заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220622/inflyatsiya-1797204726.html

шотландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никола стерджен, борис джонсон, шотландия, великобритания