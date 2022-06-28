https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html

В РФ с 2023 года заработает программа расширенного скрининга новорожденных

В РФ с 2023 года заработает программа расширенного скрининга новорожденных - РИА Новости, 28.06.2022

В РФ с 2023 года заработает программа расширенного скрининга новорожденных

В России со следующего года начнет работать госпрограмма расширенного скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания, список тестированных... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:57

2022-06-28T17:57

2022-06-28T18:24

здоровье - общество

россия

александр румянцев (гематолог)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В России со следующего года начнет работать госпрограмма расширенного скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания, список тестированных нозологий вырастет с 5 до 36 заболеваний, сообщил академик РАН, научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев."Важно, что в скрининг войдет тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного. Становление иммунной системы у детей – это вопрос клеточной регуляции ребенка, где многое определяет внутриутробное развитие. Мама, вынашивая ребенка оказывает на него влияние по ряду факторов – антитела, микрофлора и другое. И важно, на 2-3 день после рождения малыша провести первичный скрининг - определение уровня TREC и KREC методом ПЦР, которые дают развернутый анализ здоровья",- отметил Румянцев на пресс-конференции "Перспективы неонатального скрининга на первичные иммунодефицитные состояния: от диагностики – до маршрутизации и терапии" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, тяжелые формы первичных иммунодефицитов приводят к неонатальным инфекциям, сепсису и летальным исходам в первые два года жизни. Менее тяжелые формы вызывают необратимые изменения в организме, которые значительно снижают качество жизни человека и приводят к инвалидизации. От иммунодефицитов страдают, по общим оценкам, не менее 1–2 % населения.Эксперт отметил, что педиатры высоко оценили поддержку правительства в области расширения списка скрининга, анализ результатов которого планируется проводить в лабораториях десяти российских городов.Принявший участие в пресс-конференции академик РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев подчеркнул, что скрининг не приведет к расширению количества больных с тем или иным диагнозом, важным в его проведении является время выявления сложной патологии на раннем этапеОн отметил, что медико- генетическая служба в России требует серьезного внимания и дальнейшего развития."Выполнение скрининговых исследований должно осуществляться до 3 дней. На 6-7 день результат должен быть получен и отправлен в несколько мест – родовспомогательное учреждение, поликлинику и региональную медико-генетическую консультацию",- сказал эксперт.Он также сообщил, что в настоящее время в нескольких российских регионах реализуются пилотные тест-проекты в области подобных скрининговых исследований, которые "хороши для становления задач и показывают их эффективность".Так, о пилотном проекте определения молекул трек и крек на пресс-конференции рассказала главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Тузанкина."Ранняя диагностика необходима. Так, из пяти тысяч детей обследованных на ранних этапах жизни мы выявили 158 человек с иммунодефицитом", - сказала она.По мнению члена-корреспондента РАН, вице-президента по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрия Кудлая, новая система скрининга позволит на госуровне позаботиться о здоровье людей.Он отметил, что зарубежом неонатальный скрининг применяется, но российский анализ технологически более развернутый, подчеркнув, что российские разработки являются самыми передовыми в мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/ekspert-1798648999.html

https://ria.ru/20220627/bolnitsy-1798478802.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, александр румянцев (гематолог)