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Мишустин назвал результаты административной реформы - РИА Новости, 28.06.2022
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Мишустин назвал результаты административной реформы
Мишустин назвал результаты административной реформы - РИА Новости, 28.06.2022
Мишустин назвал результаты административной реформы
Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:22
2022-06-28T16:22
россия
политика
правительство рф
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что сделано это было "буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности".
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россия, политика, правительство рф, михаил мишустин, совет федерации рф
16:22 28.06.2022
 
Мишустин назвал результаты административной реформы

Мишустин: результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
Мишустин добавил, что сделано это было "буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности".
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