https://ria.ru/20220628/reforma-1798761465.html
Мишустин назвал результаты административной реформы
Мишустин назвал результаты административной реформы - РИА Новости, 28.06.2022
Мишустин назвал результаты административной реформы
Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:22
2022-06-28T16:22
2022-06-28T16:22
россия
политика
правительство рф
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что сделано это было "буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности".
https://ria.ru/20220526/chinovniki-1790898052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, правительство рф, михаил мишустин, совет федерации рф
Мишустин назвал результаты административной реформы
Мишустин: результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих