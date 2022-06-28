https://ria.ru/20220628/reforma-1798761465.html

Мишустин назвал результаты административной реформы

Мишустин назвал результаты административной реформы - РИА Новости, 28.06.2022

Мишустин назвал результаты административной реформы

Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:22

2022-06-28T16:22

2022-06-28T16:22

россия

политика

правительство рф

михаил мишустин

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тысяч госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что сделано это было "буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности".

https://ria.ru/20220526/chinovniki-1790898052.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, правительство рф, михаил мишустин, совет федерации рф