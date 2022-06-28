https://ria.ru/20220628/raschet-1798836565.html

Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли

Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли - РИА Новости, 28.06.2022

Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод в рубли... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:32

2022-06-28T18:32

2022-06-28T20:05

экономика

цены на нефть

аркадий злочевский

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод в рубли расчета пошлин на экспорт из России зерна и подсолнечного масла, сообщается на сайте министерства экономического развития."Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", — говорится в материале.Как отметил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев, в последнее время появилась тенденция к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и параллельное укрепление российской валюты. В России с июня прошлого года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70 процентов разницы между индикативной (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов. Для расчета пошлин используют данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуют на сайте Минсельхоза в последний рабочий день недели.Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года в России действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла: она составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну). С 1 мая этого года также действуют пошлины на экспорт подсолнечного шрота, вывозимого за пределы Евразийского экономического союза.

https://ria.ru/20220617/poshliny-1796208348.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, аркадий злочевский, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз