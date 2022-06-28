18:32 28.06.2022 (обновлено: 20:05 28.06.2022)
Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли
Правкомиссия одобрила перевод в рубли пошлин при экспорте зерна и подсолнечного масла
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод в рубли расчета пошлин на экспорт из России зерна и подсолнечного масла, сообщается на сайте министерства экономического развития.
"Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", — говорится в материале.
Как отметил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев, в последнее время появилась тенденция к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и параллельное укрепление российской валюты.
"Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен", — пояснил он.
В России с июня прошлого года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70 процентов разницы между индикативной (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.
Для расчета пошлин используют данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуют на сайте Минсельхоза в последний рабочий день недели.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года в России действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла: она составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну). С 1 мая этого года также действуют пошлины на экспорт подсолнечного шрота, вывозимого за пределы Евразийского экономического союза.