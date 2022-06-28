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Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли - РИА Новости, 28.06.2022
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Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли
Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли - РИА Новости, 28.06.2022
Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод в рубли... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:32
2022-06-28T20:05
экономика
цены на нефть
аркадий злочевский
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод в рубли расчета пошлин на экспорт из России зерна и подсолнечного масла, сообщается на сайте министерства экономического развития."Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", — говорится в материале.Как отметил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев, в последнее время появилась тенденция к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и параллельное укрепление российской валюты. В России с июня прошлого года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70 процентов разницы между индикативной (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов. Для расчета пошлин используют данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуют на сайте Минсельхоза в последний рабочий день недели.Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года в России действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла: она составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну). С 1 мая этого года также действуют пошлины на экспорт подсолнечного шрота, вывозимого за пределы Евразийского экономического союза.
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экономика, цены на нефть, аркадий злочевский, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз
18:32 28.06.2022 (обновлено: 20:05 28.06.2022)
 
Правкомиссия одобрила перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли

Правкомиссия одобрила перевод в рубли пошлин при экспорте зерна и подсолнечного масла

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод в рубли расчета пошлин на экспорт из России зерна и подсолнечного масла, сообщается на сайте министерства экономического развития.
"Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", — говорится в материале.
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Как отметил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев, в последнее время появилась тенденция к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и параллельное укрепление российской валюты.
"Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен", — пояснил он.
В России с июня прошлого года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70 процентов разницы между индикативной (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.
Для расчета пошлин используют данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуют на сайте Минсельхоза в последний рабочий день недели.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года в России действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла: она составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну). С 1 мая этого года также действуют пошлины на экспорт подсолнечного шрота, вывозимого за пределы Евразийского экономического союза.
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ЭкономикаЦены на нефтьАркадий ЗлочевскийРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийский экономический союз
 
 
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