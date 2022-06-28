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Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков
Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022
Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:12
2022-06-28T09:12
2022-06-28T09:25
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
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минск
белоруссия
санкт-петербург
g7
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне G7 выразила "серьезную озабоченность" в связи с возможной передачей российских ракет с ядерным оружием Белоруссии."Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас вопрос о передаче Минску ракет с ядерным оружием.Переговоры Путина и Лукашенко прошли в субботу в Петербурге.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире, минск, белоруссия, санкт-петербург, g7
09:12 28.06.2022 (обновлено: 09:25 28.06.2022)
Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет