https://ria.ru/20220628/rakety-1798609427.html

Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков

Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022

Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ядерных ракет, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:12

2022-06-28T09:12

2022-06-28T09:25

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

в мире

минск

белоруссия

санкт-петербург

g7

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне G7 выразила "серьезную озабоченность" в связи с возможной передачей российских ракет с ядерным оружием Белоруссии."Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас вопрос о передаче Минску ракет с ядерным оружием.Переговоры Путина и Лукашенко прошли в субботу в Петербурге.

https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798126061.html

минск

белоруссия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире, минск, белоруссия, санкт-петербург, g7