https://ria.ru/20220628/putin-1798762138.html

Драги заявил, что Видодо исключает очное присутствие Путина на саммите G20

Драги заявил, что Видодо исключает очное присутствие Путина на саммите G20 - РИА Новости, 28.06.2022

Драги заявил, что Видодо исключает очное присутствие Путина на саммите G20

Премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:23

2022-06-28T16:23

2022-06-28T18:41

в мире

индонезия

россия

большая двадцатка

g7

джоко видодо

марио драги

италия

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РИМ, 28 июн - РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, в Кремле отметили, что буквально вчера комментировали этот вопрос.Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение от Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие."Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, это было категорично. Он (Путин) не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим", - заявил Драги на итоговой конференции после саммита. Он принял участие во встрече лидеров G7 в Германии, где на одной из сессий выступил президент Индонезии.По словам Драги, чья страна председательствовала в "двадцатке" в прошлом году, участники встречи в Эльмау заявили о поддержке Индонезии в проведении успешного саммита, что не является "гарантированным результатом".

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

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Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, россия, большая двадцатка, g7, джоко видодо, марио драги, италия, саммит g20, саммит g7