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Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов - РИА Новости, 28.06.2022
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Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов - РИА Новости, 28.06.2022
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:10
2022-06-28T15:13
босния
санкции в отношении россии
в мире
милорад додик
россия
санкт-петербург
пмэф
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет Washington Post.По словам политика, он очень гордится этим разговором.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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босния, санкции в отношении россии, в мире, милорад додик, россия, санкт-петербург, пмэф
14:10 28.06.2022 (обновлено: 15:13 28.06.2022)
 
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов

WP: Лидер боснийских сербов Милорад Додик восхитился фразой президента России Путина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет Washington Post.
По словам политика, он очень гордится этим разговором.

"Путин сказал мне только одну вещь: "Мы не бросаем наших друзей", — рассказал Додик.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Белград - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 12:34
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
 
БоснияСанкции в отношении РоссииВ миреМилорад ДодикРоссияСанкт-ПетербургПМЭФ
 
 
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