https://ria.ru/20220628/putin-1798699528.html
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов - РИА Новости, 28.06.2022
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:10
2022-06-28T14:10
2022-06-28T15:13
босния
санкции в отношении россии
в мире
милорад додик
россия
санкт-петербург
пмэф
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет Washington Post.По словам политика, он очень гордится этим разговором.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босния, санкции в отношении россии, в мире, милорад додик, россия, санкт-петербург, пмэф
14:10 28.06.2022 (обновлено: 15:13 28.06.2022)
Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов
WP: Лидер боснийских сербов Милорад Додик восхитился фразой президента России Путина