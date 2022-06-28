https://ria.ru/20220628/putin-1798699528.html

Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов

Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов - РИА Новости, 28.06.2022

Фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:10

2022-06-28T14:10

2022-06-28T15:13

босния

санкции в отношении россии

в мире

милорад додик

россия

санкт-петербург

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет Washington Post.По словам политика, он очень гордится этим разговором.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html

босния

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

босния, санкции в отношении россии, в мире, милорад додик, россия, санкт-петербург, пмэф